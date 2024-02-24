السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلانات لمنتج يدعم الاحتلال.. الإذاعة والتلفزيون التركية تفرض غرامة على مسلسل “شراب التوت”

3524713_1920x1080
بوستر المسلسل التركي شراب التوت

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "RTÜK"، حسب بيان لها، عن فرض غرامة مالية على قناة "Show TV"، التي تعرض مسلسل شراب التوت التركي، وذلك لتركيزها على الإعلانات، وخاصةً لمنتجات إسرائيلية أو تُعرف بأنها داعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحلقات التي عرضت في الفترة الأخيرة.

اضافة اعلان

 

وبعد نقاش المجلس الأعلى لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالتفصيل تقرير الرصد الذي تم إعداده حول مسلسل "شراب التوت" التركي، تقرر إصدار الغرامة، بعد تبيُّن انتهاك أحكام القانون رقم 6112، الذي يشير إلى أنه "في وضع المنتج، لا يجوز التشجيع بشكل مباشر على استئجار أو شراء منتجات أو خدمات معينة، ولا يجوز التركيز بشكل مفرط على المنتج خلال الحلقات".


وحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، فإن بداية نقاش هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية حول انتهاكات قناة "Show TV"، من خلال مسلسل شراب التوت، جاءت بعد وصولهم عدة شكاوى من المواطنين الأتراك، حول إعلانات المنتجات الإسرائيلية التي ظهرت بها نساء محجبات في السلسلة.


وقرر الخبراء الذين أعدوا تقريراً عن السلسلة، أن ممارسات وضع المنتج في الإنتاج كانت غير منتظمة.


رغم أنه لا ينبغي التركيز على العلامة التجارية المُعلن عنها، وفقاً لقواعد وضع المنتج، لذلك فقد تقرر أن نص السلسلة قد تم تعديله عمداً وفقاً للترويج المعني.


أول أزمة لمسلسل شراب التوت التركي 

 


 

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقع فيها مسلسل شراب التوت التركي في ورطة، إذ فرضت هيئة الرقابة التركية، خلال الموسم الأول، منع عرض المسلسل لمدة 5 أسابيع متواصلة، ودفع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون ليرة تركية.


جاء هذا القرار عقاباً للمسلسل الذي يتعارض مع المساواة بين الجنسين، وتم وصفه على أنه يشجع على اضطهاد المرأة وإساءة معاملتها، بحسب ما جاء به القرار رقم 15، المُتخذ في اجتماع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.


وقد كانت بداية الأزمة بعد عرض الحلقة 18، بتاريخ 10 مارس/آذار 2023، والتي ظهرت فيها شخصية نور سما، التي تزوجت قسراً من شخص لا تُحبه، وهي تسقط من نافذة غرفة نومها في ليلة زفافها، بعد أن قام زوجها بدفعها من هناك، لأنها كانت تهدده برمي نفسها في حال اقترب منها.


إذ أثارت هذه الحلقة الكثيرَ من الجدل، بعد أن تم اتهام المسلسل بالتشجيع على العنف ضد المرأة، الأمر الذي جعل هيئة الرقابة التركية تتخذ إجراءً ضده.


إلا أن إدارة قناة "Show TV"، التي تقوم بإنتاج وعرض المسلسل، قامت برفع دعوى استئناف من أجل مراجعة هذا القرار، والذي تم العمل به رغم ذلك.


لكن رغم كل هذا تمكن المسلسل بعد العودة من تحقيق أرقام مشاهدة عالية جداً، ليستمر لموسم ثانٍ، فيما تم الإعلان عن موسم ثالث منه، سيتم التجهيز له قريباً. -عربي بوست

 

اقرأ أيضاً: 

"فلسطين حرة".. نجوم أتراك يهتفون نصرة لغزة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بيلا حديد- محمد ابو تريكة

صورة محمد أبو تريكة تزين جدار غرفة بيلا حديد.. ما القصة؟

22 شباط 2024
مشهد من الفيلم

السينما كفعل مكافحة.. الرائد التويجر يكشف النقاب عن خط المواجهة مع المخدرات على الحدود الأردنية

22 شباط 2024
الفنانان القديران سليم صبري وثناء الدبسي

"اقترحتُ عليها أن تأخذ عيني".. سليم صبري متحدثا عن زوجته ثناء دبسي قبل رحيلها

21 شباط 2024
الفنانة السورية ثناء دبسي

وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي

21 شباط 2024
أحد أعمال البلوغر لارا ارسلان

جديد البلوغر العالمية لارا ارسلان

20 شباط 2024
عمرو دياب

وصف سائقه الشخصي بـ”الحيوان”.. انتقادات لاذعة تطال عمرو دياب (فيديو)

20 شباط 2024
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ2 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ19 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ19 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 