الأحد 01 تشرين الأول 2023
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إلهام شاهين بتصريح جريء: مفيش حاجة اسمها الشرع سامحلك تتجوز أكتر من واحدة

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"، قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه لا يوجد رجل مخلص لزوجته، وهناك أشخاص يحبون كثرة الزواج وبعض الأشخاص الذين يتزوجون لمرة واحدة لديهم أكثر من علاقة، معقبة: "مفيش راجل عايش طول عمره مع امرأة واحدة ومخلص ليها جداً ده يبقى شيء نادر جداً".اضافة اعلان

وتابعت: "البعض بيبرر إن الشرع محلل له وليه الحق يعمل كده.. بس أنا بشوف إن حقوق الراجل والست المفروض تبقى متساوية ومفيش حاجة اسمها الشرع مديك تتجوز أكتر من واحدة وأنا ضد تلك الفكرة والمبادئ لكن ده فكر معظم الرجالة".

وأشارت إلى أنها تعرضت لعدة صعوبات خلال بداية مسيرتها الفنية، مع نجوم ومخرجين كبار ويستطيعون أذيتها، كما أن والدها لم يكن راضياً عنها حتى لحظة وفاتها بسبب تعرضها للمشاكل خلال مسيرتها، كما أن والدها كان غاضباً منها عندما كانت تريد أن تطعمه خلال فترة مرضه، عندما طلب منها الطبيب المعالج له ذلك وقام برمي الطبق في وجهها وهو ما أغضبها بشدة".

وأكدت أنها لم تطلب من والدها أن يسامحها وينتهي خلافهما كونها لم تعلم أنه سيرحل في ذلك التوقيت، حيث ورثت صفة العند منه، والبعض قال لها إنها تشبه والدها بشكل كبير في الطباع والصفات.

وعن عدم إنجابها للأطفال، أكدت أنها راضية جداً عن قرارها هذا، وأنها لم تكن شخصاً مسؤولاً عن تلك الفكرة وتريد أن تعيش حرة بدون أي قيود.

وتابعت: "راضية جداً عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤوليات عاوزة أكون حرة وأعيش لفني، الفن بياخد وقتنا كله في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها لازم يبقى في اختيار وأنا اخترت".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها لم تكن نادمة على فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية ويمكن أن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، لأن العطاء والتضحية موجود لديها. -وكالات

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