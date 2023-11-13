الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إلهام شاهين تطالب بأعمال فنية تتناول القضية الفلسطينية

"السينما تُؤرخ وستخبر الأجيال الجديدة عما حدث في الماضي"، تقول شاهين.
"السينما تُؤرخ وستخبر الأجيال الجديدة عما حدث في الماضي"، تقول شاهين

شددت الممثلة المصرية إلهام شاهين، على ضرورة تقديم أعمال فنية تتناول القضية الفلسطينية، إلا أنها طالبت بالتمهل قبل تقديمها للجمهور.

و خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "أسرار النجوم"، كررت الهام شاهين هذا الطلب، خصوصا في ظل ما يحصل في فلسطين اليوم، لافتة الى أن كتابة أي مادة فنية ستكون مليئة بالانفعال اللحظي، وخالية من الهدف والرسائل التي يجب ايصالها للأجيال الجديدة، بحسب تعبيرها.

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من هنا، رأت إلهام شاهين أنه يجب الانتظار والتحلي بالصبر لكي تهدأ الأمور وتظهر النهاية، لأن السينما تُؤرخ وستخبر الأجيال الجديدة عما حدث في الماضي، قائلة: "أنا أرى أنه لا نستطيع تقديم أفلام في هذا الوقت أو الآن بمعنى أصح، لأن الحدث ما زال جديداً".


ووصفت الممثلة المصرية الأفلام الذي سُتقدم في الوقت الحالي عن القضية الفلسطينية بأنها ستشهد "انفعالاً وقتياً"، مشددة على أهمية تناول القضية الفسطينية بطريقة صحيحية، وتناولها منذ أكثر من 75 عاماً. -وكالات

 

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