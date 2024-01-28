الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إليسا: أصبت بالسرطان بسبب علاقة حب سامة

إليسا
إليسا

صارت تجربة الفنانة إليسا في محاربة مرض السرطان محل انتباه الكثيرين في السنوات الأخيرة بعدما نجحت في الانتصار على المرض ولم تستسلم له نهائيًا.

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ومؤخرا، تحدثت إليسا عن تفاصيل تتعلق بحياتها العاطفية، والتي ربطت بينها وبين إصابتها بمرض السرطان، فماذا حدث؟ وهل يمكن أن تسبب التجارب النفسية السيئة الإصابة بهذا المرض القاتل؟


تصريحات الفنانة إليسا

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر برومو الفيلم الوثائقي "It’s Ok" والذي يدور حول قصة حياتها، عن تعرضها للسرطان بسبب سوء حالتها النفسية بعد مرورها بتجربة حب فاشلة.


وقالت إليسا: "هربت من كل شيء خاص بالمرض وكنت بقول ان الأدوية اللي باخدها مجنناني" مضيفة "السرطان جالي من ورا علاقة حب كانت توكسيك".


هل يؤدي الضغط النفسي للإصابة بالسرطان؟

لم تثبت الأبحاث وجود علاقة سببية محددة ومباشرة بين الضغط العصبي والتوتر والإصابة بالسرطان، مع العلم بأن العلاقة بين الصحة العقلية والنفسية والصحة البدنية معقدة للغاية، حسبما نشر موقع "Cancer. Ca".


الضغط النفسي يمكن أن يؤثر على صحة الجسم يشكل عام، أما بالنسبة للإصابة بالسرطان، فيمكن القول بأن هناك 3 عوامل ترتبط بخطر الإصابة بالسرطان نتيجة التعرض للتوتر والضغط العصبي.


1- الحالة النفسية السيئة يمكن أن تضعف جهاز المناعة الذي يدافع عن الجسم ضد العدوى والأمراض، حيث يلعب ضعف الجهاز المناعي دورًا في تطور بعض أنواع السرطان.


2- الضغط العصبي والحزن يمكن أن يغير مستويات بعض الهرمونات في الجسم، وهذا قد يعرض الشخص أيضًا لخطر أكبر للإصابة بالسرطان. التوتر قد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية.


3- الإفراط في تناول الطعام والتدخين والإفراط في شرب الكحوليات، كلها عوامل ترتبط بسوء الحالة المزاجية، وهذا التغيير في نمط الحياة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.


وعادًة ما ينصح الخبراء بضرورة تجنب التوتر والقلق والضغط العصبي عن طريق ممارسة التمارين الرياضية واليوجا وتمارين التنفس والتأمل والاندماج في الأنشطة المحببة وطلب المساعدة من المقربين والأصدقاء والتحدث مع الطبيب المختص في حال الحاجة لذلك. -كونسلتو

 

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