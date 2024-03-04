الإثنين 04 آذار 2024
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إياد نصار : لكل قرار تبعات وتلك هي قضية "صلة رحم"

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الممثل الاردني إياد نصار

أكد الفنان إياد نصار أن ما يميز مسلسله الجديد "صلة رحم" والذي سيشارك في السباق الرمضاني لعام 2024، بأنه تحدي جديد بالنسبة له، حيث يبحث عن المغامرة دائما فيما يقدمه.

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 وبين قائلا " لا أشعر بالراحة لمنطق التعامل مع المنطقة الآمنة، فأنا أحب المغامرة، وخوض تجارب جديدة، فتلك التجارب جعلتني أهتم أكثر بتقديم موضوعات تمس المواطن، وتتقاطع مع هموم الناس، هذا النوع من الهموم جائز، فأنا احب أن أخوض التجارب الإنسانية التي تخص الكل وليست مقتصرة على جمهور معين، وأعد الجمهور بأنه سيفاجأ بالفكرة التي نطرحها من خلال المسلسل وطريقة طرحها".


وأَضاف "مسلسل "صلة رحم" يتناول قضية مهمة وشائكة، وهي تأجير الأرحام، والتي لم يتم تقيمها من قبل من خلال عمل كامل بكل ملابساته بهذا الوضوح، فقصة المسلسل تشبه كرة الثلج، عندما نقدم قرارات صغيرة في حياتنا بدون معرفة توابعها، وتظل التوابع تتضخم حتى تتحول لمأساة، تلك هي المعالجة التي يتناولها المسلسل".

 

 


ويقدم اياد من خلال العمل شخصية دكتور حسام وهو طبيب تخدير، يقيم في إحدى الأحياء الشعبية المعروفة ومتزوج من يسرا اللوزي، ويستمر طوال حلقات المسلسل في مواجهة الأزمان والمشكلات التي تجمعه مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، وضمن إطار درامي اجتماعي مشوق، حول ما إذا كانت قضية تأجير الأرحام بين الحرام والحلال.


مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

 

 

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