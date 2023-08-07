الإثنين 07 آب 2023
النسخة المطبوعة

إيرادات "باربي" تتخطى المليار دولار بأنحاء العالم

hocmarketing-org-og-6477-the-unexpected-impact-of-barbie-movie-sets-a-global-shortage-you-wouldnt-believe
مشهد من فيلم باربي
قالت شركة وارنر براذرز بيكتشرز، وهي وحدة تابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، الأحد إن إيرادات فيلم "باربي" في أنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو.اضافة اعلان

وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

وأكدت شركة التحليلات الإعلامية كومسكور هذه الإيرادات.

وقالت وارنر براذرز إن غريتا جرويغ، كاتبة ومخرجة "باربي" المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

كانت هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في دور العرض لفيلم "باربي". وذكرت كومسكور أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 127 مليون دولار في أنحاء العالم في أيام الجمعة والسبت والأحد منها 53 مليون دولار من الإيرادات المحلية و74 مليون دولار أخرى في الخارج.

وتحتل مبيعات تذاكر "باربي" الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم "سوبر ماريو براذرز" الذي كان أول عرض له في أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.- رويترز


اقرأ أيضا:
ما العلاقة بين فيلم "باربي" والصحة الإنجابية؟





سونجول أودان

في عمر الـ44.. بطلة المسلسل التركي "نور" حامل بطفلها الأول منذ24 ساعة

مارغوت روبي

فيمَ تنفق بطلة "باربي" مارغوت روبي أرباحها السينمائية؟ 05 آب 2023

صابر الرباعي

الغناء الطربي يُمتِع جمهور جرش بحفل أسامة جبور وصابر الرباعي 05 آب 2023

1691138148211

جرش: غناء من مدارس فنية متنوعة في حفل جورج وسوف وسعد أبو تايه 04 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
808396-932186038

فيلم باربي يثير جدلا كبيرا في اليابان.. أشباح الماضي حاضرة

03 آب 2023
margot-robbie-and-ryan-gosling-on-rollerblades-film-new-news-photo-1688491306

ما سر نجاح "باربي" في الصين؟

30 تموز 2023
Barbie-Movie-All-Leaks-and-Footages-So-Far-Of-Margot-Robbie-and-Ryan-Gosling

إيرادات قياسية لـ "باربي" في عرضه الافتتاحي

24 تموز 2023
اقرأ أيضا
1691313765291616700

الصقار وفرقتا الرمثا والسلط يسطرون أمسية فلكلورية في "صيف الأردن"

منذ14 ساعة
135-152918-tunisia-ragheb-alama-festival-carthage_700x400

راغب علامة يتغزل بالشعب التونسي في قرطاج :" أنتم من صنعت لكم الأغنيات"

منذ19 ساعة
ماذا إن كنت لا تحبين ارتداء الفساتين في الأعراس؟

ماذا إن كنت لا تحبين ارتداء الفساتين في الأعراس؟

منذ19 ساعة
تزامنًا مع الذكرى الـ78 لقصف المدينتين، تم إنتاج فيلم "أوبنهايمر" كفيلم سيرة ذاتية ودراما أمريكي، من إخراج وكتابة كريستوفر نولان.

في ذكرى قصف هيروشيما.. هل يجدد فيلم "أوبنهايمر" الآلام التاريخية؟

منذ20 ساعة
الفنان المصري حسن يوسف وزوجته شمس البارودي

بعد أيام على غرق نجله.. شقيقة حسن يوسف تكشف تفاصيل حالته الصحية

منذ21 ساعة
196-233019-young-khaled-saudi-dress-3

الشاب خالد يحيي حفلا بالزي السعودي - (فيديو)

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمات مرهقة

ماهر أبو طير |اليوم

بيع الوهم!

موفق ملكاوي |اليوم

حتى لا يداهمنا الوقت

جهاد المنسي |اليوم

نحن والقانون

يعقوب ناصر الدين |اليوم

"مخبى في قشوره"

نضال المجالي |اليوم

الفيصلي.. 4 محترفين خارج التشكيلة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات | منذ13 ساعة
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
 