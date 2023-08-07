إيرادات "باربي" تتخطى المليار دولار بأنحاء العالم

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وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.وأكدت شركة التحليلات الإعلامية كومسكور هذه الإيرادات.وقالت وارنر براذرز إن غريتا جرويغ، كاتبة ومخرجة "باربي" المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.كانت هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في دور العرض لفيلم "باربي". وذكرت كومسكور أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 127 مليون دولار في أنحاء العالم في أيام الجمعة والسبت والأحد منها 53 مليون دولار من الإيرادات المحلية و74 مليون دولار أخرى في الخارج.وتحتل مبيعات تذاكر "باربي" الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم "سوبر ماريو براذرز" الذي كان أول عرض له في أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.- رويترزاقرأ أيضا: