الأحد 09 تموز 2023
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إيمان العاصي: العقاب المناسب للمتحرش اغتصابه

إيمان العاصي
إيمان العاصي
اعلنت الفنانة المصرية إيمان العاصي، عن تعرضها للتحرش الجنسي في طفولتها، من قبل رجل كبير في السن، معربة عن تأثرها واستيائها من تلك المرحلة.
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وفي التفاصيل، روت إيمان خلال لقاء صحفي، تفاصيل تلك الحادثة مبينة أن والدتها كانت تُقيم بعض التصليحات في المنزل، لذلك كان يتردد إليهم الرجل "المتحرش" الذي يعمل بشكل مستمر، ويتقرب منها رغم صغر سنها.

وقالت الفنانة المصرية إنها بدورها كانت تثق بهذا الرجل، ولا تعتبره شخصا غريبا، بسبب سكنه بجانب منزلهما، وعمله عند معظم الأشخاص الذين تعرفهم.

وتابعت مستذكرة تفاصيل حادثة التحرش: "النور قطع وماما راحت تشوف النور وهو اتحرش بيا، كان نفسي اللحظات دي تعدي بسرعة وماما تيجي جالي احساس كأن جلدي بيقع ومش قادرة استحمل".

وأكدت الفنانة المصرية إيمان العاصي أن المتحرش يستحق عقوبة قاسية: "العقاب المناسب لأي متحرش يتم اغتصابه". -وكالات



أكدت ياسمين صبري أنها منذ ظهورها تلاحقها هذه الشائعات، ولا تراها مهينة لها.

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