اعتمد فيها على الكوفية.. مصمم مصري يطلق مجموعة “حرة” دعماً لفلسطين

كشف مصمم الديكور والأزياء المصري محمد نور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عن مجموعته الجديدة للأزياء النسائية، التي تحمل رسالةً واضحةً، وهي دعم القضية الفلسطينية.

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وقد اعتمد نور في تصاميمه، التي عرض صورها قبل التصميم النهائي، على الكوفية الفلسطينية بلونيها الأبيض والأسود، واختار للمجموعة اسم "حرة".

فيما اختار المزج بين التراث الفلسطيني والحداثة العالمية في هذه التصاميم، التي جاءت أغلبها محتشمة، منها ما هو مناسب للمرأة المحجة، ومنها ما هو مناسب للسهرات والحفلات الخاصة.





المصمم محمد نور يختار الكوفية في أزيائه



أشار محمد نور في تصريحاته إلى أن هذه المجموعة الجديدة، التي أطلقها ليلة رأس السنة، ومع بداية سنة 2024، جاءت تعبيراً عن دعمه للقضية الفلسطينية، وتذكيراً بالأحداث الجارية في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وجاء اختياره للكوفية باعتبارها رمزاً من رموز النضال والثقافة الفلسطينية، لتكون الرسالة واضحة منه، والتي تدعم حق الفلسطينيين في استعادة أراضيهم من المحتل.



وتتكون المجموعة من 42 قطعة من الفساتين التي سيعمل على تقديمها بخامات مصرية وأقمشة عالية الجودة، لتكون مريحة عند ارتدائها، من بينها الساتان والحرير.





"حرة".. رسالة محمد نور لفلسطين



وفي تعليقه على منشوره الخاص بالتصاميم عبر حسابه على إنستغرام، قال محمد نور: "علشان مننساش اخواتنا.. عملت حاجة تفكرنا كلنا.. مجموعتي "حرة" آخر حاجة في سنة 2023، وإن شاء الله بداية حلوة لسنة 2024″.



فيما قال في تصريح له عبر صحيفة "البوابة نيوز": "أردت أن أقدم رسالة دعم للقضية الفلسطينية، وإيماني بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، واخترت الشال الفلسطيني باعتباره رمزاً تراثياً وثقافياً مهماً للشعب الفلسطيني، ورغبت في توظيفه بطريقة مبتكرة وعصرية".



وأضاف: "تتميز المجموعة بتصاميمها البسيطة والأنيقة، والتي تتناسب مع مختلف المناسبات، كما أنها مصنوعة من خامات عالية الجودة، لتمنح المرأة إطلالة مميزة وجذابة". -وكالات

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