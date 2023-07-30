الأحد 30 تموز 2023
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افتتاح سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون اليوم

افتتاح سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون اليوم
افتتاح سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون اليوم
يفتتح عند السادسة من مساء اليوم في جاليري بنك القاهرة عمان بوادي صقرة  معرض  سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي في دورته السابعة  2023 بمشاركة 24 فنان وفنانة من العراق ومصر وصربيا والجزائر والأردن و سوريا وروسيا وقطر وفلسطين والهند.اضافة اعلان

ويقدم الفنانون نتاج ورشة فنية امتدت لعشرة أيام انجز خلالها الفنانون  المشاركون لوحات فنية من الحجم الكبير وبخامات مختلفة متضمنة رؤى فنية متنوعة وكانت الورشات بمثابة المختبر الفني واللقاء الثرى وذلك لأهمية المنجز  وللنقاشات  والحوارات التي كانت تدور في أروقة الورشة.

تتنوع  التناولات الفنية لدى المشاركين وتنتمي الأعمال الى التيارات الفنية التجريدية والواقعية والرمزية والانطباعية والواقعية السوريالية  فيما تناول الفنانون مواضيع متنوعة مثل التشخيصية والميثولوجيا والحكايات الشعبية والمشاهد الطبيعية او التقاليد من بلدان الفنانين المشاركين.

وكما في كل دورة من دورات السمبوزيوم والمعرض الختامي سيتعرف الجمهور الى فنانين جدد يحضرون للأردن للمرة الأولى وهو مكسب مزدوج للفنان وللجمهور فضلا عن الكشف عن التجارب الشابة. 

يحمل المعرض الصبغة الدولية نظرا لحجم المشاركة ومستوى الأعمال كون المشاركين نخبة من رسامي الوطن العربي والعالم ولخبراتهم الطويلة وتجاربهم وحضورهم العالمي فالأعمال ذات قيمة فنية عالمية فجميع المشاركين أكاديميين ومتخصصين. 

يشكل المعرض مشهدا فنيا عالميا  ويحسب لبنك القاهرة عمان مساهمته في رفع سوية الأداء الفني في الساحة الفنية الأردنية ومستوى التلقي الفني لدى الجمهور فهو البنك الوحيد  الذي يملك مجموعة فنية تعد الأهم  بين البنوك وهو المستثمر الوحيد في هذا المجال. 

تعد الأعمال الفنية التي سيكشف عنها في المعرض رصيد فني يضاف لمجموعة البنك الخاصة والتي تضاف لبنك اللوحات لدى البنك والتي تحرص إدارة الجاليري على عرضها  بشكل دوري على مدار العام الى جانب المعارض الأخرى. 

يشارك في المعرض كل من؛ مليكه جوفيتش من صربيا وابراهيم غزاله  واحمد شيحا ووليد عبيد من مصر ومن الاردن محمد الجالوس وجمان النمري وعلي عمرو وعثمان شهاب واوكسانا تايسيفا من روسيا بندانا كوماري من الهند ونبيل عناني وسليمان منصور من فلسطين وسالم ركاح من الجزائر احمد جاريد من المغرب  وبتول فكيكي واسماعيل عزام وسالم مذكور من العراق  واسماعيل الرفاعي من سوريا و سلمان المالك من قطر و تشمل قائمة الفنانين الشباب ريم مصري  من فلسطين ومي قدورة ولين صرايرة وعروبة قاسم من الاردن ومحمد تهامي من مصر . 
ويكرم السمبوزيوم خلال حفل الافتتاح الفنانين ياسر دويك وعبد الرؤوف شمعون ومحمد ابوزريق من الأردن والقطري سلمان المالك والعراقية بتول فكيكي والمصري احمد شيحا وسليمان منصور ونبيل عناني من فلسطين . 
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