الأربعاء 13 أيلول 2023
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افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي الـ 21

افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي الـ 21
افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي الـ 21
افتتحت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، يوم الثلاثاء 12/9/2023، فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 21، والذي يستمر حتى 20 أيلول الحالي، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، بحضور مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي.اضافة اعلان
وقالت النجار، خلال افتتاح المهرجان الذي تنظمه جمعية فرقة الزرقاء للفنون المسرحية بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين، إن هذا المهرجان يعتبر جزءًا من الأنشطة والبرامج الثقافية التي تأتي بالتنسيق الكامل مع مجلس محافظة الزرقاء، مقدرة دعم وجهود الجهات كافة التي أسهمت في المهرجان.
وأضافت أن وزارة الثقافة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الفن والفنانين والثقافة في الحقول كافة، حيث يعتبر الأردن أنموذجاً يحتذى بدعمه للفعل الثقافي وتميزه بالمحبة والصمود والعطاء واستضافته للوفود المسرحية المشاركة، والذي يعكس رعاية ودعم العمل الثقافي ويعتبر ترجمة حقيقية لمعاني الانتماء للأردن والولاء للقيادة الهاشمية.
وأشادت النجار بشخصية المهرجان الفنان محمد العبادي الذي قدم الكثير لمسيرة الدراما الأردنية، بأدواره المتميزة والناجحة.
من جهتها، عبرت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، الفنانة عبير عيسى، عن شكرها وتقديرها لوزارة الثقافة ولنقابة الفنانين الأردنيين، ولمجلس محافظة الزرقاء وللجهات كافة الداعمة للمهرجان، مرحبة بالوفود المسرحية العربية المشاركة.
واشتملت فعاليات الافتتاح، الذي أدارت فقراته الفنانة نجلاء عبد الله، على عرض فيلم قصير عن المسرحيات المشاركة بالمهرجان، كما قدمت الوزيرة درعاً لتكريم شخصية المهرجان لهذا العام الفنان محمد العبادي، في حين افتتحت الوزيرة بازاراً خيرياً لمجموعة من الجمعيات ضم مجموعة من الاكسسوارات والمشغولات اليدوية والمطرزات والمنسوجات والأكلات الشعبية التي عكست الثقافة والتقاليد الأردنية العريقة.
وجرى عرض المسرحية الأردنية "فاصل زمني"، والتي كتبها وأخرجها محمود الزغول، وجسدها الفنانون: عمران العنوز، كامل الشاويش، علاء الحاج عيد، فرح نصار، سارة أبو زهرة، عبد الله خليل، ومحمود الزغول.
وعلى هامش افتتاح المهرجان، قال مساعد محافظ الزرقاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن محافظة الزرقاء تزخر بالفن والفنانين والكتاب والمبدعين في الحقول الإبداعية كافة، مؤكداً أن المحافظة تدعم الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية الرامية إلى إبراز الثقافة الأردنية الأصيلة.
ودعا الحربي إلى ضرورة التنسيق بين الهيئات والجمعيات والأندية الثقافية من أجل تعزيز العمل الثقافي الجماعي، والتركيز على الفعاليات التي تحمل قيمة وجودة فنية عالية، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للزرقاء وتفعيل الحراك الثقافي فيها بشكل فاعل ومؤثر.
يشار إلى أن المسرحيات المشاركة بالمهرجان، هي: "فاصل زمني" من الأردن، و" المفقودة" من الجزائر، و"الجندي الأخير" من ليبيا، و"البوابة" من العراق، و"رجال في الشمس" من فلسطين، و"نشرب إذا" من السعودية، و"الحشاشين" من تونس"، فيما تعرض مسرحية "المهطوان" من الأردن خارج المسابقة.بترا
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