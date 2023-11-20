الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

“اقتلوهم جميعاً”.. منتج فيلم أوبنهايمر يحرض إسرائيل على عدم التوقف عن قصف غزة

يوجه جيمس رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين جميعاً
يوجه جيمس رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين جميعاً

خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبين حملة لوقف إطلاق النار سواء من قبل الدول العربية أو الأجنبية نشر منتج فيلم "أوبنهايمر" تدوينة على منصة x تطالب بوقف إطلاق النار، فيما يوجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين جميعاً.

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جيمس وودز.. اقتلوهم جميعاً 



عبر تدوينة على منصة x "تويتر سابقاً" طالب جيمس وودز منتج فيلم أوبنهايمر إسرائيل بعدم وقف إطلاق النار وذلك إثر صورة نشرها "أولي لندن" وهو شخصية إنجليزية على الإنترنت، تشتهر في لندن بإجراءات الجراحة التجميلية المتعددة التي تهدف إلى جعله يبدو مثل جيمين، عضو الفرقة الكورية الجنوبية BTS.

 

تصحب تدوينة هذا الأخير صورة لمجموعة من الأشخاص المناصرين للقضية أثناء حملهم للعلم فيما يقومون بالدوس على جرو يلبس العلم الإسرائيلي، فيما ربط عنق الجرو بالعلم الفلسطيني، هذه الصورة حصدت أزيد من 5 ملايين مشاهدة على المنصة.

 

 

أعاد جيمس وودز نشر نفس الصورة وعلق عليها: "لا وقف إطلاق النار. بدون اتفاق. لا غفران." فيما حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة وأكثر من 6 آلاف تعليق بين مناصر للقضية الفلسطينية ومعارض لها.


من هو جيمس وودز؟ 

جيمس هوارد وودز ولد في 18 أبريل/نيسان 1947 وهو ممثل أمريكي معروف بأدواره المكثفة سريعة الحديث على المسرح والشاشة. حصل على العديد من الجوائز بما في ذلك ثلاث جوائز إيمي، وجائزة غولدن غلوب، وثلاث جوائز نقابة ممثلي الشاشة، بالإضافة إلى الترشيحات لجائزتي الأوسكار.

 

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