الأبوة في الـ80.. دينيرو عن مولودته: أتمنى البقاء بجوارها

تأثر النجم الأميركي روبرت دي نيرو بطريقة واضحة في أثناء حديثه عن ابنته غيا، البالغة من العمر 9 أشهر، في مقابلة جديدة.



يشارك الفائز بجائزة «الأوسكار» الطفلة الصغيرة مع المنتجة السينمائية تيفاني تشين، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

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وقال دي نيرو، البالغ من العمر 80 عاماً، في مقابلة: «أنا أب يبلغ من العمر 80 عاماً، وهذا أمر رائع... كل ما أقلق بشأنه يختفي عندما أنظر إليها».



وأضاف الممثل الشهير: «إنه أمر عجيب».



وأشار النجم، الذي تم ترشيحه أخيراً لجائزة «أوسكار- أفضل ممثل مساعد» في فيلم «Killers of the Flower Moon»، إلى أن الطفلة البالغة من العمر 9 أشهر «تراقب كل شيء... تتمتع بطريقة لطيفة جداً في النظر إليك». وقال بتأثر إن النظرة ذكّرته بالطريقة التي كانت تتصرف بها ابنته هيلين، التي استقبلها في عام 2011.



وتابع عن غيا: «لا أعرف إلى أين سيذهب معها الأمر لاحقاً عندما تكبر... لكنها تفكر وتراقب كل مَن يشاهدها... إنه أمر مثير للاهتمام حقاً».



وأفاد دي نيرو: «أريد أن أكون بجوارها لأطول فترة ممكنة؛ للاستمتاع بالأمر، وللاستمتاع معها».



وبالإضافة إلى غيا، فإن دي نيرو أب أيضاً لدرينا (51 عاماً) ورافاييل (46 عاماً) من زوجته الأولى ديان أبوت في عام 1976، ولديه توأمان هما جوليان وآرون (27 عاماً) من عارضة الأزياء والممثلة توكي سميث، وابنه إليوت (24 عاماً) وابنته هيلين من زوجته الثانية غريس هايتاور.



واستقبل دي نيرو وتشين ( 65 عاماً) غيا في أبريل (نيسان) عام 2023.



وكشف النجم عن ولادة ابنته الأخيرة في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج «ET Canad» عندما سأله المراسل عن أحوال أطفاله الستة، ليرد دي نيرو: «سبعة، في الواقع... رزقت أخيراً بطفلة جديدة».

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