الأردن يحتضن إنتاج أكبر أوبرا في تاريخه

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وسيقام العرض في ثلاث ليالٍ متتالية، في 25 و27 و28 أكتوبر 2023، بمشاركة نجوم عالميين من الأردن وإيطاليا وإسبانيا وهم: زينة برهوم (الأردن)، ريكاردو جاتو (إيطاليا)، فيديريكو دي أنتوني (إيطاليا)، كريستينا ديل باريو (إسبانيا)ويأتي هذا العرض برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، ويهدف المهرجان إلى بناء قواعد صلبة لثقافة الأوبرا في المملكة، وإشراك المجتمع المحلي، وبناء جسر بين الثقافات المختلفة من خلال اللغة العالمية، الموسيقى.وتشمل الفعاليات الأخرى للمهرجان برنامج تعليمي "عين على الموسيقى في التعليم" والذي سيتم تنفيذه هذا العام من خلال ورشة عمل مفتوحة للطلاب بالتعاون مع أكاديمية عمان ومؤسسة دروزة.كما سيتم تفعيل تعاون المهرجان الإنساني هذا العام من خلال تعيين خياطين من خلال UNWFP من المجتمع المحلي للاجئين لمساعدة مدير أزياء الأوبرا في تحضير أزياء العرض.ويعتبر مسرح أكاديمية عمان أول مسرح وظيفي صوتي متعدّد الأغراض في الأردن، ويضمّ في طيّاته دار أوبرا وقاعة للحفلات الموسيقية.ويحتوي المسرح على عناصر تاخذنا إلى مسارح العصر الباروكي من حيث ألوانه العنّابيّة والبرونزية التي تكمّلها التصاميم المعاصرة.