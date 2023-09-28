الخميس 28 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الأردن يُرشح فيلم "انشالله ولد" لجوائز الأوسكار في الدورة الـ96

436
لقطة من الفيلم
رشّح الأردن الفيلم الروائي الطويل الأردني "انشالله ولد"، للمخرج أمجد الرشيد، لتمثيل المملكة رسميّاً في الدورة الـ96 لجوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2024.اضافة اعلان

وقع اختيار لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء - جميعهم خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع - على فيلم "انشالله ولد" الذي صُوّر بالكامل في الأردن في 2022.

وبصفتها الجهة الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تنظم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام سير العملية بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار من أشخاص مستقلين عنها. في شهر آب الماضي، أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم للأفلام الروائية الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار لعام 2024.

الفيلم من إنتاج شركة Imaginarium Films ومؤسستها المنتجة الأردنية الحائزة على جوائز رولا ناصر، التي شاركت أيضا في كتابة الفلم، وتضم أعمالها أفلام مثل "The Alleys" و"Amira" و"Holy Spider". الفيلم بطولة منى حوا وهيثم العمري وسلوى نقارة ويمنى مروان ومحمد الجيزاوي وإسلام العوضي.

عُرض الفيلم لأول مرة في أسبوع النقاد الثاني والستين لمهرجان كان السينمائي خلال دورته السادسة والسبعين؛ وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان المرموق.

كما فاز بجائزة مؤسسة غان وجائزة Rail d'Or لأفضل فيلم روائي طويل. وفاز بأربع جوائز أخرى في ورشة Final Cut في مهرجان البندقية السينمائي الدولي التاسع والسبعين، بالإضافة إلى منحة إنتاج في عام 2019 ومنحة ما بعد الإنتاج في عام 2022، وكلاهما من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة، إلى جانب دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام وصندوق البحر الأحمر.

من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتاريخ 21 كانون الأول عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2024، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 23 كانون الثاني من العام المقبل. وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 في 10 آذار 2024.

ويذكر أن الأردن قدّم في سنوات سابقة ثمانية أفلام، بما فيها "انشالله ولد"، لتمثيله في جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-28 at 13.53.33

فنانون يناقشون واقع الدراما الأردنية في "عمان الدولي للكتاب"

منذ9 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-28 at 11.50.27

الأردن يحتضن إنتاج أكبر أوبرا في تاريخه

منذ12 ساعة
1695810212148206600

فيلم "فوي.. فوي.. فوي" .. "شر البلية ما يضحك"

27 أيلول 2023
Baz-Luhrmann-at-Sydney-Elvis-premiere

لورمان يترأس لجنة تحكيم" البحر الأحمر السينمائي" في دروته الثالثة

26 أيلول 2023
كانت لورين احتفلت بعيد ميلادها التاسع والثمانين في 20 أيلول/سبتمبر

بعد أيام من احتفالها بميلادها الـ89.. صوفيا لورين بالمستشفى

26 أيلول 2023
إضراب هوليوود

"كُتاب هوليوود" يتوصلون إلى اتفاق لإنهاء إضراب تاريخي

26 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 