 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأستاذ" فلسطيني في "كان السينمائي"

فيلم الأستاذ
فيلم الأستاذ

"الأستاذ".. شريط للمخرجة الفلسطينية فرح النابلسي، سيعرض في إطار مهرجان كان السينمائي، يتناول الصراعات النفسية التي يعيشها الفلسطينيون بين طموحاتهم في بلد حر مستقل، وواقع مرير يعيشونه يهيمن عليه الإحتلال الإسرائيلي.

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ما أن تمت برمجته للعرض الأول في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي التي انطلقت في 14 أيار/مايو الجاري، حتى كانت بيروت والقاهرة تُعلنان مباشرة العروض التجارية لفيلم "الأستاذ"، للمخرجة الفلسطينية فرح النابلسي، بدءاً من 16 الجاري.

 

في أسرع وقت ما بين عروضه في إطار مهرجان كان السينمائي الدولي، وطرحه للجمهور على الشاشات التجارية، أُعلن عن إنطلاقة فيلم "الأستاذ"،  في الـ16 من الشهر الحالي في وقت واحد على شاشات "غراند سينما" في بيروت، و"آكروس" في القاهرة.


الفيلم صوّر في عدد من المواقع بالضفة الغربية من فلسطين بميزانية 3 ملايين دولار، وتتمحور رواية الشريط حول الصراعات النفسية التي يعيشها الفلسطينيون بين طموحاتهم في بلد حر مستقل يحققون فيه تطلعاتهم وأحلامهم، وواقع مرير يهيمن عليه الإحتلال الإسرائيلي بكل أنواع القهر.


المخرجة النابلسي استعانت لفيلمها بممثلين فلسطينيين وأجانب هم: صالح بكري، محمد عبد الرحمن، محمود بكري، نبيل الراعي، ربى بلال، بول هيرزبيرغ، آندريا إيرفين، إيموجين بوتز، وستانلي تاونسد. وكالات

 

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