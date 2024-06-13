 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإعلان عن برنامج مهرجان عمان السينمائي بدورته الخامسة

ملصق المهرجان-(من المصدر)
ملصق المهرجان-(من المصدر)
عمان– أعلنت إدارة "مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم"، عن فعاليات دورته الخامسة المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين الثالث والحادي عشر من شهر تموز(يوليو) المقبل، بمشاركة 53 فيلماً من 28 دولة حول العالم.اضافة اعلان
وقالت إدارة المهرجان: "إن دورة العام الحالي تتميز بتشكيلة غنية ومتنوعة من الأفلام، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المخصصة لمحترفي السينما، كما سيحظى الجمهور بفرصة التفاعل مع المخرجين، والممثلين، والممثلات، والخبراء الدوليين، والمنتجين، ما يجعل هذه النسخة حدثًا لا يُفوَّت لعشاق السينما والمحترفين في هذا المجال".
ويشمل برنامج الأعمال السينمائية، التي سيتم عرضها، مزيجاً من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية العربية والدولية، إضافة إلى الأفلام القصيرة العربية، حيث تم اختيار هذه الأفلام بعناية من بين مئات المشاركات، لتقديم تجربة سينمائية فريدة، وجميع الأفلام هي عروض أولى في الأردن بين العامين 2023 و2024، من بينها أفلام ستعرض للمرة الأولى عالمياً.
وستتنافس الأفلام المشاركة على جائزة "السوسنة السوداء"، عبر أربع فئات تنافسية، ثلاث من هذه الفئات تمنحها لجان تحكيم وهي: أفضل فيلم روائي عربي طويل (سبعة أفلام)، أفضل فيلم وثائقي عربي طويل (سبعة أفلام)، وأفضل فيلم قصير عربي (16 فيلماً)، كما سيتم منح جائزة الجمهور للفيلم الفائز في قسم "الأفلام غير العربية" (سبعة أفلام).
وستُعرض الأفلام في تاج سينما، المسرح المكشوف في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومسرح الرينبو، وبهدف الوصول إلى جمهور أوسع في الأردن، سيتم تنظيم عروض إضافية في مختلف المحافظات.
ويشارك في فئة قائمة "الأفلام العربية الروائية الطويلة: "إن شاء الله ولد" من إخراج أمجد الرشيد – الأردن، "وحشتيني" من إخراج تامر روجلي – مصر، و "وراء الجبل" من إخراج محمد بن عطية – تونس، و"المرهقون" من إخراج عمرو جمال – اليمن، و"عصابات" من إخراج كمال الأزرق – المغرب، و"كواليس" من إخراج عفاف بن محمود، وخليل بن كيران - المغرب، تونس، و"أنيماليا" من إخراج صوفيا علوي – المغرب.
أما في فئة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة فجاءت: "حلوة يا أرضي" من إخراج سارين هايربديان – الأردن، و"هوليوود جيت" من إخراج إبراهيم نشأت – مصر، و"إخفاء صدام حسين" من إخراج هلكوت مصطفى – العراق، و"لا أرض أخرى" من إخراج باسل عدرا، وحمدان بلال – فلسطين، و"واصلة" من إخراج رين رزوق – لبنان، و"ق" من إخراج جود شهاب – لبنان، و"مكاين الروح" من إخراج حميدة عيسى – قطر.
ويشارك في فئة الأفلام العربية القصيرة: "رولينج" من إخراج عمر الطاهر– الأردن، و "حلاوة مرة" من إخراج زاهر سمير قصيباتي– سوريا، و"سموكي أيز" من إخراج علي علي– مصر، و"عصفور كشاف" من إخراج دوان القاوقجي– لبنان، و"سكون" من إخراج دينا ناصر– الأردن"، و"في قاعة الانتظار" معتصم طه– فلسطين، و"حمل، خروف وغربان" من إخراج أيمن حمو– المغرب، و"سوكرانيا 59" من إخراج عبدالله الخطيب– فلسطين، و"الحرش" من إخراج فراس الطيبة– الأردن، و"ملح البحر" من إخراج ليلى بسمة– لبنان، و"ذكرنا وأنثانا" من إخراج أحمد اليسير– الأردن، و"ليني أفريكو" من إخراج مروان لبيب– تونس، و"أن أندُرَ" من إخراج إليو طربيه– لبنان، و"الترعة" من إخراج جاد شاهين– مصر، و"طلب زواج" ناديا الخاطر– قطر، و"الرحلة" هانية باخشوين– المملكة العربية السعودية. -(بترا)
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