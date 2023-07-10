الإثنين 10 تموز 2023
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الإعلان عن فعاليات مهرجان جرش وأسماء الفنانين المشاركين

مهرجان جرش في الدورة السابقة
مهرجان جرش في الدورة السابقة
أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الإثنين، عن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 37.
وسينظم المهرجان في الفترة من 26 تموز (يوليو) الحالي لغاية 5 آب  (أغسطس) المقبل و لمدة 11 يوما.اضافة اعلان
وستحل جمهورية مصر العربية "ضيف شرف" على المهرجان، حيث ستشارك بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية والفكرية.
كما يحتفل المهرجان هذا العام، بمئوية مدرسة السلط، التي شيدت عام 1918.
وسيتم تقديم "اوبريت غنائي استعراضي"، وليال فنية أردنية وعربية وأجنبية على مسارح المدينة الأثرية في جرش، المسرح الجنوبي، الشمالي، الساحة الرئيسية، مسرح أرتيمس، مسرح الصوت والضوء، شارع الأعمدة، وفي عمان على مسرح المركز الثقافي الملكي، مسرح بوليفارد العبدلي، المسرح الروماني الصغير "الأوديون".
يحتضن المهرجان بدورته لـ 37، عددا من الفنانين العرب والأردنيين الذين سيغنون على مسارح المدينة الأثرية الجنوبي والشمالي وهم، هاني شاكر، راغب علامة، جورج وسوف، صابر الرباعي، نجوى كرم، وائل كفوري، خالد عبدالرحمن، عمر العبداللات، ديانا كرزون، نداء شرارة، زين عوض، أسامة جبور، حسام ووسام اللوزي، سعد أبوتاية، حسين السلمان، هاني متواسي، رامي الخالد، محمود سلطان، حمدي المناصير، وعلى المسرح الشمالي سوف يغني الفنانون الأردنيون ليالي طرب أردنية وهم، ثمين حداد، رامي شفيق، عيسى السقار، سليمان عبود، سامر انور، بالاضافة الى فنانين عرب وتقديم عروض فنية لفرق عربية وأجنبية.
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