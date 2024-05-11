الإنتاج الدرامي العربي: أزمة إبداع ونصوص ووقوع في فخ الأعمال المستنسخة؟

رشا كناكرية

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عمان- بعد سيطرة الأعمال الدرامية التركية على شاشات التلفزيون العربية لسنوات، وحصدها نجاحًا هائلاً، باتت الساحة العربية تشهد ظاهرة لافتة تتمثل في استنساخ العديد من هذه الأعمال، والتي حظيت بدورها بقبول ورواج كبيرين بين الجمهور. ومن أبرز الأمثلة: "عروس بيروت" و"الخائن" و"كريستال" وآخرها "لعبة حب"."أعمال عربية بنكهة تركية".. هذا الحال الذي أصبح عليه الإنتاج العربي الفني اليوم، إلا أن هذا الإقبال والاتجاه نحو استنساخ الأعمال بعيدا عن الابتكار والالتفات للقضايا العربية حمل معه العديد من علامات الاستفهام أهمها؛ أين الأفكار والإبداع العربي عن الساحة الفنية؟ وهل السعي لحصد نسبة مشاهدة عالية وأرباح هو الأهم؟.الناقد البحريني طارق البحار يذهب إلى أن الاستنساخ موجود منذ الأزل وليس بشيء جديد على السينما العربية والإنتاج العربي والخليجي ومعظم الأعمال العربية القديمة كانت نسخة من أفلام إيطالية وفرنسية وغيرها وكانت تقدم هذه الأفلام أسماء كبيرة، إذ كانت تلجأ للاستنساخ المباشر.ويوضح البحار لـ "الغد" أن الاستنساخ سلاح ذو حدين الآن، خاصة أنه في السابق لم يكن الاطلاع بهذا الشكل الذي نعيشه اليوم، إذ كان هنالك عدد قليل من الناس تشاهد الأفلام الغربية، مؤكدا بذلك أن الاستنساخ موجود وله أسباب منها قلة الأفكار في المقام الأول إلى جانب الإبهار الذي نجده دائما من الغرب.ولكن المشكلة تكمن بأنه استنساخ كلي بحسب البحار، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها أي مبدع.وفي المقابل هنالك الكثير من الأفلام الغربية استنسخت من أفلام عربية، مبينا بذلك أن هذا أمر موجود ما بين الغرب والشرق، والاستنساخ أصبح جزءا من الفن ولكننا نستطيع أن نستنسخ بطريقة ذكية.ويشير البحار إلى أن المشكلة الأولى في الوطن العربي هو "الورق" ففي مجال الإنتاج الفني عموما تسمى مشكلة الضعف في الكتابة "السيناريو" مشكلة في الورق، مبينا أنه ليس لدينا كتاب ومتخصصون وهنالك كسل في الكتاب وهذا يعود لأسباب كثيرة في الإنتاج العربي بشكل عام ومشكلة الورق تؤرق حتى هوليوود فالمشكلة عامة وليست مشكلة موجودة في الوطن العربي فقط.ولكن المشكلة كبيرة جدا في الوطن العربي بحسب البحار، ولها أسباب كثيرة وغياب وجود جهات تتحدث عن أهمية الفن أحدها، كما يرى أن أهمية الفن يجب أن تكون في المقام الأول، بمعنى أن لدينا أفضل المخرجين والممثلين ومواقع التصوير وجميع الإمكانات الموجودة والمال، ولكن مع ضعف الورق من المستحيل تقديم عمل ناجح.ووفق البحار، اليوم أصبح العمل الفني مختلفا، إذ إنه سابقا كان لبروز الفن والفنان والاسم، لكن اليوم "اختلط الحابل بالنابل" على حد تعبيره في المجال الفني وأصبح مجالا تجاريا بحتا، خصوصا من بعد العام 2018 مع طغيان منصات المشاهدة، إلى جانب دخول المشاهير السوشال ميديا بالإضافة إلى الأفكار الغريبة التي نسخت عن المسلسلات الأميركية والأفلام الغربية وإقحام أفكار غريبة عن مجتمعاتنا.ووفقا لذلك، يؤكد أن السعي وراء الشهرة والأرباح على حساب الجودة اليوم اصبح طاغيا بطريقة كبيرة، منوها إلى ان هذا لا ينطبق على جميع الأعمال فهذه السنة شهدنا أعمالا ناجحة مثل "تاج" و"الحشاشين" وكانت أعمال مميزة تقنيا ومن ناحية القصة والكتابة والأداء الجميل والانسجام ما بين المخرج والممثلين.ومن جهة اخرى، فإن انتشار المنصات ساعد على تحويل بعض الممثلين إلى تجار او مستثمرين، مؤكدا أن المبالغ الضخمة التي تدفع للمنصات اثرت كثيرا على الفن بحيث ان الممثل يفضل أن يكون على منصة أو شركة كبيرة ولا يشترك في انتاج بالتلفزيون المحلي.على الكتّاب التركيز في المقام الأول في الكتابة على الهمّ العربي، مشيرا إلى أن لدينا هما مشتركا في كامل الدول العربية والإسلامية ألا وهو "فلسطين"، مشيدا بمسلسل "مليحة" المصري الذي عرض هذه السنة وتحدث عن فلسطين وعن الغربة وحق العودة فهو عمل لافت بأركانه وتمثيله، فالتقليد بالمسلسلات التركية "دمّر" الإنتاج العربي.ووفق البحار، المشكلة تكمن بأن الاعمال التي تكتب اليوم كله بنكهة تركية او اوروبية، السؤال اليوم لماذا تفعل ذلك؟ في الوقت الذي لدينا قصص جميلة في الوطن العربي وكل دولة لديها قصص شعبية قديمة جميلة.ويذكر أن الدليل على ذلك نجاح الفيلم "هجان" السعودي الذي أحبه الجمهور الأوروبي وفيلم "ذيب" الأردني الذي وصل لمراحل متقدمة عند النقاد والمشاهدين وصل لترشيحات الأوسكار، فالأفلام التي تصل للخارج هي الأفلام الشعبية وتتحدث عن الشعب والقصص الموجودة فيه، فكل أمة لديها الكثير من القصص علينا التحدث عنها.ووفق الناقد السينمائي ناجح حسن، فإن غياب مخيلة المبدع أوجد ظاهرة التقليد للاعمال الناجحة من ثقافات أخرى واستحداثها على الدراما العربية.ويذكر حسن ان المسلسلات في رمضان قديما مع بدايات نشأة الدراما والتلفزة العربية، كانت تأخذ منحى مختلفا، ويقدم العمل بعد تعب وجهد واستحضار لقيم فكرية وجمالية درامية تحكي عن الواقع الانساني لأبناء هذه المنطقة في حين يتم الآن "التغريب" في المسلسلات الجديدة. هذا التغريب "يدغدغ" للأسف أحلام المتلقي أمام الشاشة.ويشدد حسن أن الدراما المحلية ينبغي أن تكون أمينة لواقعها ولثقافتها الإنسانية الملتصقة بهموم وآمال وطموحات وأسئلة مجتمعها بعيدا عن الركاكة الذي يتم فيها هذا التقليد الأعمى للدراما من ثقافات مغايرة.ويشير حسن إلى أن كتّاب النصوص غائبون بالرغم من أن النصوص موجودة، ولهذا يعجب أنه كيف يتم إهمال العديد من القصص والروايات والاحداث التاريخية التي يعج بها مجتمعنا المحلي والعربي عموماً. هموم الذات العربية أيضا مليئة بالقصص والحكايات والسؤال هنا "لماذا لا تظهر على الشاشة؟" وهنالك روائيون وأدباء وسير لشخصيات عربية من المهم أن تنتقل إلى الدراما.ولكن وللأسف الدراما لا تلتفت إليها بتاتاً بحسب حسن، لأنها ما زالت أسيرة مفاهيم مادية وخوف وهلع، مبينا أنها رقابة ذاتية أكثر من أنها رقابة السلطة أو هي مغازلة لرقيب آخر في منطقة أخرى بمعنى أنهم يريدون أن يبثوا هذا العمل في مناطق أخرى تتعدى محيطهم الجغرافي وهنالك قد تكون الرقابة صارمة.ويذكر حسن أن صناع الدراما اليوم لديهم الكثير من الإمكانيات التقنية، وتم الاستفادة من ثورة الاتصالات التكنولوجية، وأيضا يعملون على كثير من الأعمال التي يصرف عليها مبالغ هائلة، إذ لديهم قناعة أن تسويق هذه الأعمال بابه مفتوح ويجلب عليهم المزيد من الأرباح. ويؤكد بذلك أن الأهم أولاً التجارة وإغراء المتلقي بألوان وإبهار فارغ المضامين والرؤى وغير طموح بتاتا وغير لائق لثقافتنا المحلية بقدر ما هو تقليد واستنساخ لأعمال أخرى.ولا يعتقد حسن أنه غزو ثقافي بقدر ما هو تأثير، إذ إن هنالك غيابا لصانع الدراما من المبدع إلى المخرج إلى كاتب النصوص فهؤلاء جميعهم مغيبون عن صنع دراما تليق بذائقة المتلقي في بيئتنا الثقافية وفي مجتمعنا العربي عموما.ويشير حسن إلى أن النهوض بالدراما يتطلب خطوات كثيرة، وبالرغم من انه لدينا الكثير من التقنين والمخرجين والمبدعين في الكتابة ولكنه يعتقد أنه لا يمكن أن تتم الدراما بجهد المنتج الفردي الذي لا يطمح إلا إلى تحقيق مردود مالي إذ يجب أن يكون هناك توجيه يعيد لبدايات الدراما الأردنية عندما كانت هنالك مؤسسات تدفع باتجاه تحقيق النهضة. وهذا يعني مؤسسات همّها الأساسي التقاط الأعمال المهمة وإعطاؤها لنخب ومثقفين يصوغون لها نصوصا درامية، إلى جانب تحفيز المخرج بحد ذاته على إنجاز أعمال واستدعاء الكثير من الكتّاب المهمّين الذين هم الآن قابعون في بيوتهم وتنشيطهم بعمل بعد تشجيعهم.ويختتم حسن حديثه بأن المنتج اليوم يختار الاستسهال في المواضيع والتكرار، ولذلك يجب أن يكون هناك عمل جماعي أكثر من أنه عمل فردي، والبحث عن المبدعين القابعين في بيوتهم وإعطاؤهم الفرص لإعادة الألق إلى الشاشة الصغيرة.