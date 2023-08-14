الاستغناء عن جورجينا رودريغيز واستبدالها بهاندا أرتشيل.. تفاصيل

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أثار الخبر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن سبب استبدال الوجه الإعلاني.من جهة أخرى، قررت هاندا مؤخراً أن لا تتجاوز ساعات عملها في اليوم الواحد 12 ساعة فقط من أجل الحفاظ على صحتها وراحتها النفسية.وأشارت إلى أنها ترغب في الاهتمام بنفسها والحصول على قسط كافٍ من الراحة والاسترخاء بعيدًا عن ضغوطات العمل.تعتبر هاندا أرتشيل واحدة من أبرز نجمات الفن في تركيا، وتتمتع بشعبية واسعة على مستوى العالم.خطفت الأنظار بأدوارها المميزة في عدة مسلسلات تلفزيونية ناجحة، وحازت على العديد من الجوائز والترشحات خلال مسيرتها الفنية.دخلت هاندا في علاقة عاطفية مع هاكان صابانجي وهو رجل أعمال تركي، وعضو في الشركة القابضة لوكالة “ناسا” ويكبر ارتشيل بعامين حيث يبلغ من العمر 31 عاماً، وتبلغ هي 29 عاماً. -وكالات