"البحر الأحمر يبكي" الأردني يحصد النجمة الفضية في"الجونة السينمائي"

فاز الفيلم الأردني البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب بـجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير ضمن فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم مساء الخميس، وتسلم الجائزة مخرج الفيلم.

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وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نصف شهر المخرجين مسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق، وانطلق بعد ذلك أوروبيًا حيث شارك في مهرجان ماناكي برازرز السينمائي الدولي في مقدونيا. كما عُرض في كندا في مهرجان السينما الجديدة في مونتريال، ونافس في جائزة الفيلم القصير الألماني.



فيلم "البحر الأحمر يَبكي" يحكي الفيلم قصة آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى.

والتقطت بعدسات كاميرا فيلم 16 مم في بلدة ساحرة بجنوب الأردن، تجوب هذه الشخصية الواهنة عبر جماليات الغرب الأمريكي السينمائي ممزوجة بالروح الرومانسية لراعي البقر الخيالي.



والفيلم من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، ومونتاج بينيدكت ستريك، ومدير تصوير محمود بالأكحل، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.



ويعد فارس الرجوب فنان متعدد النشاطات في عدة مجالات منها السينما وفنون الفيديو. يُقيم في مدينة برلين بألمانيا حيث يلتحق بالدراسات العليا في أكاديمية فنون الإعلام في كولن، وسابقًا درس في كلية إيمرسون في بوسطن.

ويهدف إلى توظيف اللغة السينمائية لاكتشاف سياسات الهوية على هيئة اعترافات تعبير ذاتي، وهو ما يترجم سينمائيًا إلى دراسات الشخصيات لاكتشاف حدة التوتر بين الديستوبيا الاجتماعية واليوتوبيا الحسية.

كما حصل فيلمه القصير الأول أحن إليك، أحن إليّ على عرضه العالمي الأول في مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة بألمانيا بينما عُرض عربيًا للمرة الأولى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

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