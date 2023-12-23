السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"البحر الأحمر يبكي" الأردني يحصد النجمة الفضية في"الجونة السينمائي"

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

فاز الفيلم الأردني البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب بـجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير ضمن فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم مساء الخميس، وتسلم الجائزة مخرج الفيلم.

اضافة اعلان

 





وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نصف شهر المخرجين مسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق، وانطلق بعد ذلك أوروبيًا حيث شارك في مهرجان ماناكي برازرز السينمائي الدولي في مقدونيا. كما عُرض في كندا في مهرجان السينما الجديدة في مونتريال، ونافس في جائزة الفيلم القصير الألماني.

فيلم "البحر الأحمر يَبكي" يحكي الفيلم قصة آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى.

 

والتقطت بعدسات كاميرا فيلم 16 مم في بلدة ساحرة بجنوب الأردن، تجوب هذه الشخصية الواهنة عبر جماليات الغرب الأمريكي السينمائي ممزوجة بالروح الرومانسية لراعي البقر الخيالي.

والفيلم من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، ومونتاج بينيدكت ستريك، ومدير تصوير محمود بالأكحل، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

ويعد فارس الرجوب فنان متعدد النشاطات في عدة مجالات منها السينما وفنون الفيديو. يُقيم في مدينة برلين بألمانيا حيث يلتحق بالدراسات العليا في أكاديمية فنون الإعلام في كولن، وسابقًا درس في كلية إيمرسون في بوسطن.

 

ويهدف إلى توظيف اللغة السينمائية لاكتشاف سياسات الهوية على هيئة اعترافات تعبير ذاتي، وهو ما يترجم سينمائيًا إلى دراسات الشخصيات لاكتشاف حدة التوتر بين الديستوبيا الاجتماعية واليوتوبيا الحسية.

 

كما حصل فيلمه القصير الأول أحن إليك، أحن إليّ على عرضه العالمي الأول في مهرجان أوبرهاوزن الدولي للأفلام القصيرة بألمانيا بينما عُرض عربيًا للمرة الأولى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

اقرأ أيضا:

محمود حميدة يرفض الوقوف دقيقة حداد على "شهداء غزة" ويكشف السبب (فيديو)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-12-09 at 20.20.55

"نافذة على فلسطين" برنامج خاص في الدورة السادسة للجونة السينمائي

13 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
الملكة اليزابيث الثانية

وئائقي يكشف مخاوف الملكة إليزابيث الثانية من الموت في اسكتلندا

منذ3 ساعة
مخرجة-فيلم-كذب-ابيض

فيلمان عربيان في القائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي

منذ3 ساعة
image_750x_6484b184269f4

داليا البحيري تبعث برسالة قوية لمنتقدي دعمها لغزة

21 كانون الأول 2023
فرقة مسرح الحرية

رسالة من كبار الكتّاب والممثلين تطالب "إسرائيل" بإطلاق سراح فرقة مسرحية فلسطينية

20 كانون الأول 2023
بيريس مورغان

حملة شعبية لمقاطعة بيريس مورغان

19 كانون الأول 2023
علم فلسطين يُرفع في مسابقة Eurovision الغنائية

أيسلندا تهدد بالانسحاب من مسابقة غنائية في حالة مشاركة "إسرائيل"

19 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

تطورات لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات | منذ18 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
 