الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

التربية تطلق مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول بمشاركة 6 دولة عربية

مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول
التربية تطلق مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول بمشاركة 6 دولة عربية

تقيم وزارة التربية والتعليم - إدارة النشاطات التربوية، مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول، خلال الفترة بين 19-23 أيار الحالي، على مسارح المركز الثقافي الملكي.

اضافة اعلان

 


ويشارك في المهرجان الذي سينطلق برعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ست دول هي المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، العراق بالإضافة الى الأردن، حيث تقدم كل دولة عرضا مسرحيا مدرسيا واحدا خلال المهرجان.


وشكلت الوزارة لجنة عليا للمهرجان برئاسة الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، وعضوية مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور اجمل الطويقات ومدير إدارة العلاقات العامة والثقافية الدكتور زياد المومني ومديرة النشاطات الثقافية آرب الحناقطة ورئيسة قسم المسرح سناء دراوشة ومسؤول المهرجان واصف الدلالعة، إضافة إلى تشكيل لجنة تحكيم مكونة من الدكتور فراس الريموني من الأردن والدكتور عدنان سلوم من سوريا والفنان علي عليان من الأردن والمخرج إيهاب زاهدة من فلسطين والفنانة رانيا فهد من الأردن، كما تم تشكيل لجان فنية وإدارية وتنفيذية وإعلامية ولجنة التقنيات.


ويشمل المهرجان فعاليات مختلفة بالإضافة إلى العروض المسرحية، منها مؤتمر مسرحي بعنوان "المسرح المدرسي وتأثيره التعليمي والتربوي"، بمشاركة الفنانة القديرة جوليت عواد من الأردن ولينا التل من الأردن والدكتور بشار عليوي من العراق وإدريس النبهاني من سلطنة عمان، إضافة الى ورشة مسرحية تدريبية يقدمها الدكتور محمد الجراح من الوفد القطري والمخرج اشرف عقل من قطر، بمساهمة فنية من النجم الفنان حسين طبيشات والنجمة الفنانة ناريمان عبد الكريم ومقدمين الحفل والإعلامية رانيا شلبي والمخرج إدريس الجراح ومن قسم المسرح و الموسيقى والدكتورة وفاء طبيشات.


ويشمل المهرجان أيضا رحلة سياحية للوفود المشاركة إلى مدينة جرش الأثرية ومخيم الأميرة بسمة الكشفي في دبين.


وفي ختام المهرجان سيتم الإعلان عن النتائج من لجنة التحكيم ، وهي "جائزة افضل عرض مسرحي، جائزة افضل إخراج، جائزة افضل نص مسرحي، جائزة افضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة، جائزة افضل سنوغرافيا، جائزة افضل موسيقى مسرحية وجائزة لجنة التحكيم الخاصة. بترا


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة

العبداللات يحيي حفله الخيري لدعم مرضى السرطان في الأردن وغزة

04 أيار 2024
اقرأ أيضا
ملاجئ يوم القيامة

تصل تكلفتها إلى 100 مليون دولار.. عن ملاجئ يوم القيامة التي يمتلكها عدد من المشاهير

منذ23 ساعة
النجمة السورية نادين تحسين بيك

نادين تحسين بيك تكشف عن إصابتها بمرض خطير (فيديو)

12 أيار 2024
الإنتاج الدرامي العربي: أزمة إبداع ونصوص ووقوع في فخ الأعمال المستنسخة؟

الإنتاج الدرامي العربي: أزمة إبداع ونصوص ووقوع في فخ الأعمال المستنسخة؟

11 أيار 2024
عفراء ساراتش

بطلة "طائر الرفراف" تتعرض للتحرش العلني على المسرح أمام الجمهور (فيديو)

11 أيار 2024
كيم كارداشيان

كيم كارداشيان ترد على متظاهرة داعمة لفلسطين: حرّروا الجميع (فيديو)

09 أيار 2024
نسرين طافش

نسرين طافش تواجه اتهامات بـ”التسول” عبر “تيك توك”.. وهي ترد

08 أيار 2024
افكار و مواقف

كيف نقرأ الأزمات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

استقالات إنسانية وأخلاقية

محمود خطاطبة |اليوم

لعله أسوأ قرار أردني

حسني عايش |اليوم

إنجاز لم نشهده منذ عقدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين.. العضوية المنقوصة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

"سورية" بين السعودية والبحرين

سميح المعايطة |اليوم

لماذا تطيل (إسرائيل) الحرب؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات | منذ17 ساعة
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

المتسول والمواطن

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy
 
 