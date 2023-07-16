الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل

الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل
الجزائر.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر شهر المقبل
تستضيف الجزائر، في شهر فبراير المقبل (2024)، فعاليات النسخة الثامنة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر (IFCA)، بعد انقطاع دام 6 سنوات.
ويعود المهرجان في طبعته القادمة التي تنظم تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون بمحافظة جديدة برئاسة الفنان التشكيلي جمزة بونوة، وتصور مختلف شكلا ومضمونا في خطوة تبيّن الاهتمام البالغ ببعث الفنون وتظاهراتها المختلفة من قبل الوزارة الوصية.اضافة اعلان
المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر يرسخ فكرة أنّ أهم ما يميز الفن في الوقت الحالي عن غيره من الفنون في القرون والعصور الماضية هو اعتماده بشكل مباشر على عملية الإبداع التي من خلالها يحاول الفنان أن يكشف قيما جديدة عن الهوية ومعالجة الإشكاليات المعاصرة، كما بإمكان الفن أن يكون حلاّ وتنوعا يجمع المجتمعات المختلفة.
وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بادرت من خلال عودة مهرجان الفن التشكيلي المعاصر لبعث الحركة التشكيلية بالجزائر بشكل جدي ونشط من خلال الانفتاح على فنانين دوليين يحملون تصوراتهم الخاصة. 
وتجري النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر-(IFCA) 2024 تحت شعار مستوحى من أعماق الثقافة الجزائرية العريقة والعتيقة والموروثة عن الأسلاف الواجب الحفاظ عليها.
وبحسب المحافظة "يمثل الشعار تنوع الثقافة، معاصر بألوان العلم الوطني وذو تعبير قوي ورمزية بالغة، ومستمد مباشرة من فن الزليج في زخارفه والرسوم الزهرية المتنوعة."
وارتأت المحافظة الجديدة لهذا المهرجان تغيير تسميته المختصرة من "FIAC"  سابقا وهو المختصر باللغة الفرنسية إلى المختصر باللغة الإنجليزية " IFCA".
للإشارة مهرجان الجزائر الدولي للفن التشكيلي المعاصر، تظاهرة فنية وثقافية انطلقت لأوّل مرّة عام 2009، وبلغت طبعتها السابعة عام 2016.
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جانب من المسرحية- (من المصدر)

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