 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الحرش": استعادة عصرية لجريمة الإنسان الأولى

"الحرش": استعادة عصرية لجريمة الإنسان الأولى
"الحرش": استعادة عصرية لجريمة الإنسان الأولى
باستخدام قصة جريمة الإنسان الأولى، يستكشف المخرج الأردني فراس الطيبة في فيلمه القصير "الحرش" الخلاف العميق والخفي بين أخوين أمام جثة الوالد، في إطار حديث يقدم المصاعب التي يواجهها جيل الشباب المعاصر، وذلك ضمن عروض أفلام مهرجان عمان السينمائي الدولي.اضافة اعلان
في إطار من الدراما، يستعيد الطيبة ملامح من قصة قابيل وهابيل في فيلم "الحرش"، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ويدور حول أخوين، يقوم بدورهما خالد الغويري وعدي فواز، مختلفين تمام الاختلاف عن بعضهما بعضا، يلتقيان في الطريق بعد فترة غياب طويلة لدفن والدهما، ولكن ضرورة اتخاذ قرار عاجل تدفعهما نحو مواجهة الماضي، وفي تلك اللحظة تنشب المشاجرات التي تعيدنا بالذاكرة للخلاف الأول الذي وقع في اللحظة التي وطأت فيها قدما الإنسان الأرض.
وعلى الرغم من أن قصة خلاف أخوين، سواء كانت لأسباب شخصية أو مادية قد لا تكون جديدة على المشاهد، إلا أن أصالتها تكمن في قيام الطيبة بتصغير المشاكل التي يواجهها الشباب في العصر الحالي مع الشكل الكلاسيكي لخلاف الأخوين المستلهم من قصة قابيل وهابيل. الأخ الكبير الذي اتخذ قرارًا صعبًا وفضل أن يترك بلدته الصغيرة سعيا وراء مستقبل أفضل في العاصمة، يعود إلى دفن والده، ليقابل أخاه الأصغر الذي أفنى عمره كله بجانب والده يرعاه ويقوم بأعمال الأرض معه، كلاهما يعاني سلبيات الرأسمالية بشكل أو بآخر، وكلاهما يسعى وراء أمل تحقيق التوازن في حياته، لكن يضطران إلى تكبد خسارة ما أوصلتهما إليه نزاعات يختلف مظهرها الخارجي، ولكن في جوهرها تشير إلى الحلقة المفقودة بينهما.
يختار فراس الطيبة البرية ليقوم بتصوير فيلمه بالكامل فيها هناك؛ حيث تتواصل الشخصيات من جديد مع غرائزها البدائية، وتكشف عن أغوار نفسها وعوار روحها التي تلوثت بالحياة. يبدأ الأخوان في الحديث ثم إلقاء اللوم وتبادل السباب والكشف لأول مرة عن بعض من سرائرهما لبعضهما بعضا، وعلى مدار مدة الفيلم القصيرة يتخذ خلافهما أشكالا متعددة يهدأ فيها تارة ويشتعل تارة أخرى، كل هذا يدور في تكوين بصري حيث لا يوجد على الأرض سوى هؤلاء الشقيقان، وألم الماضي الذي لا بد أن يتجاوزاه.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفوتوغرافية نورال دبابنة-(من المصدر)

عدسة الفوتوغرافية دبابنة تنقب عن الجمال وتبحث في ذاكرة الأمكنة

09 تموز 2024
مها المصري

مها المصري تتحدث عن سبب تشوه وجهها.. وهذا ما قالته عن مقتل زوجها

08 تموز 2024
تركي ال الشيخ

الكشف عن أفلام مصرية وسعودية قادمة ضمن مشاريع صندوق "Big Time"

08 تموز 2024
شيرين وحسام

شيرين وحسام... خلاف جديد واتهامات بالضرب

08 تموز 2024
الممثلة الأردنية ركين سعد بمشهد من فيلم "بومة"

"بومة" ثاني أفلام الأردني زيد أبو حمدان

08 تموز 2024
نقابة الفنانين الأردنيين

وزير السياحة يؤكد على حق نقابة الفنانين الأردنيين في استيفاء رسومها

07 تموز 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 