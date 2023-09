الرجل الأكثر جاذبية بالعالم يتزوج بحفل سري

اضافة اعلان

ووفق موقع "بيبول"، تواجد في الحفل عائلة العروسين، بالإضافة إلى عدد من النجوم المشاركين مع كريس بفيلم The Avengers، بينهم: روبرت داوني جونيور، وكريس هيمسورث، وجيريمي رينر، بالإضافة إلى جون كراسينسكي وزوجته إميلي بلانت.وكشفت مصادر أن الضيوف وقَّعوا على اتفاقية تنص على الحفاظ على سرية الحفل وعدم نشر أي مقاطع منه، إذ عملوا على تسليم هواتفهم المحمولة للمنظمين قبل الدخول للحفل.وكانت مجلة "بيبول" كشفت أن كريس، الذي نال لقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لعام 2022، والممثلة البرتغالية، البالغة من العمر 26 عامًا، تواعدا منذ نوفمبر 2022.وصرح مصدر في ذلك الوقت: "إنهما واقعان في الحب ولم يكن كريس أكثر سعادة في أي وقت مضى. عائلته وأصدقاؤه يعشقون حبيبته".بعدها خرج الثنائي للإعلان عن علاقتهما عبر مشاركة الجمهور بصور تجمعهما معًا عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.يُشار إلى أن العروس بابتيستا تتحدث خمس لغات، ولعبت دور البطولة في فيلم Mrs. Harris Goes to Paris عام 2022، كما عرفت بدورها في مسلسل Warrior Nun الذي يبث عبر منصة "نيتفلكس".وفي عام 2018، كرَّست الممثلة وقتها للعمل الإنساني، إذ قدمت الكثير من الأعمال الخيرية لدار أيتام في كمبوديا، مع التركيز على قضية التعليم. -وكالات