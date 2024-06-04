الزوايدة يطرح أغنيته الأولى "بنت الريف"

أحمد الشوابكة

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عمان- طرح الفنان الأردني رعد الزوايدة على موقعه الرسمي عبر "فيسبوك" و"انستغرام" أغنيته "بنت الريف"، وهي من كلماته وألحانه، وتولى التوزيع الموسيقي الفنان محمد القيسي، والعازفون هم: علي المذبوح على المزمار، وروني على الكمان ومحمد صالح على الجيتار.والأغنية باللهجة الأردنية الريفية، ومن كلماتها: "أنا بنت الريف أنا دمي خفيف... يا لطيف يا لطيف شو دمك خفيف... خدودك يا ويلي عناب... أنتِ مزيونة ووجهك ظريف..".تعاون الزوايدة مع عدد من الفنانين، كتب ولحن للفنان اللبناني هاني العمري، أغنية بعنوان "آه يا حبيبة" ووزعها الموزع الموسيقي الأردني محمد القيسي، ولحن أغنية "أول مرة لما شفتك" للفنان الأردني نبيل سمور من كلمات حلا الفانك، ووزعها موسيقياً المايسترو حليم الخطيب، مؤكداً أن لكل مطرب ذوقا خاصا، الأمر الذي يدفع إلى مزيد من الحرص والإجادة في سبيل إسعاد الجمهور.ويحمل الزوايدة درجة الماجستير في الإدارة الدولية من إحدى الجامعات الأميركية، وأثناء وجوده هناك كان أحد أعضاء فرقة الفرسان العرب (Arabian Knights) كعازف عود وبيانو ومطرب، وفق ما ذكر لـ"الغد": "كان تركيز الفرقة على الفلكلور العربي وعلى الفلكلور الأردني بشكل خاص في أحيائها بجميع الحفلات والمناسبات للجالية الأردنية والجاليات العربية في ولاية كاليفورنيا".واعتبر الزوايدة الذي التحق بالعديد من الدورات الموسيقية في المعاهد المحلية وتعلم المقامات العربية على يد عازف القانون الفنان فؤاد مرزوق من فرقة أم كلثوم المصرية، وهو في السادسة من عمره، أن طرح أغنية "بنت الريف" كأول عمل غنائي له أعطاه لغة الاهتمام باللون الأردني العاطفي بشكل فني حديث، كمسير أساسي في حياته الفنية، واستكمالا لما بدأه الفنانون الأردنيون، أمثال: توفيق النمري، جميل العاص، وغيرهما.ورسخت جذور الزوايدة، كفنان، في تقديم العديد من أغنيات التراث والفلكلور الأردني وبلاد الشام التي صدح بها في معظم الحفلات التي أحياها مع فرقة "الفرسان العرب" في أميركا، ليقرر انطلاقة جديدة خاصة به. فلم يغب الشوق والحنين للوطن والأهل عن وصلات الفنان الغنائية، وتجلت بعمق في إحساسه المرهف المليء بالصدق، عاشقاً لموسيقا الشعوب، لكنه يقدر ويعشق الفلكلور الأردني، إذ بات يردد الأغنيات الفلكلورية والتراثية الأردنية والعربية بشغف وفرح كبيرين، مؤكداً أن الغربة صعبة وقاسية على فنان مرهف الحس يربطه الحنين لوطنه.ويؤكد الزوايدة أنه ابن البيئة الأردنية، ويعكس مشاعره وأحاسيسه، فيما يقدمه من أغنيات تظهر فيها تلك المشاعر والأحاسيس بما أنها حقيقية ليست مصطنعة، وذلك يؤدي إلى تفاعل الجمهور مع تلك الأغنيات، مشيراً إلى أنه مهما تغرب عن وطنه فهو ابن هذا الموطن الذي يعتز بالانتماء إليه، وهذا أيضاً ما يجعله كثير البحث والقلق لانتقاء أعماله الغنائية التي يحاول جاهداً فيها الارتقاء بالذوق الفني.ويوضح أهمية توظيف الفلكلور الغنائي الأردني للنهوض بالمستوى الذي يحقق انتشارها من خلال مشاركاته في إحياء الحفلات داخل الوطن وخارجه، ساعيا إلى غناء كل ما يدخل القلب دون استئذان، ليبقى عالقاً في أذهان الناس، ومؤكداً أنه سيتعاون مع الشعراء والملحنين العرب من أجل التنوع في أعماله الفنية، لكن مع المحافظة على الهوية الأردنية.