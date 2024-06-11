"السبب كبر سنه".. خبيرة صحة نفسية تفسر صفعة عمرو دياب

فسرت خبيرة الصحة النفسية الدكتورة رشا الجندي، مدرس علم النفس بكلية التربية بجامعة بني سويف، في تصريحات لقناة «العربية» اللقطة الغريبة للفنان عمرو دياب، المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بصفعه أحد معجبيه على وجهه عندما حاول التقاط صورة تذكارية معه والتي استفزت قطاعا كبيرا من متابعي السوشيال ميديا، هي عبارة عن رد فعل من الهضبة، لكن مبالغ فيه ولا يليق بمكانة فنان كبير مثله.





وقالت الدكتورة رشا إن هناك عدة أسباب قد تكون دفعت عمرو دياب للقيام بهذا الأمر، لعل أبرزها كبر سنه أو ضغوط في العمل، فكلما تقدم الإنسان في العمر فإن قوته وقدرته على تحمل المضايقات والاستفزازات تكون قليلة، ورغم ذلك لا يعني ما قام به عمرو دياب أنه يعاني من مرض «الغيبوبة الحسية».



وتابعت أن قوة احتمال الشخص تتضاءل مع التقدم بالعمر قائلة: «الواحد كل ما يكبر قدرة استحماله وخلقه بيضيق، والمشكلة الناس بتتعامل مع النجوم كأنهم حد من أسرهم، لذلك أستطيع القول بأن الطرفين عليهم خطأ الشخصية العامة والجمهور نفسه، فالجمهور يتصرف بشكل خاطئ مع الشخصيات العامة وهو ما فعله الشخص الذي كان يصر على التقاط صورة مع عمرو دياب، لكن ذلك لا يعني أنني أبرر رد فعل عمرو دياب المبالغ فيه، ولكن بعض المشاهير عندما يصلون لدرجة كبيرة من النجومية تجعلهم لا يفرق معهم أحد المعجبين بسبب كثرة المعجبين به وتجاوز عددهم الملايين».





وأوضحت الدكتورة رشا أن التصرف الصحيح الذي كان يفترض أن يقوم به عمرو دياب، هو أن يكون رد فعله موازيا للفعل، بحيث مثلًا يستدعي الحراسة ويطلب منهم إبعاده، لكن هناك مرحلة يصل إليها المشاهير اسمها «التوب» تعطيه شعور الاستغناء عن المعجبين، وذلك يعود للجمهور ذاته الذي يقوم بتحويل المشهور إلى «إله».





وتابعت أن للتعامل مع الشخصيات العامة والمشاهير هناك قواعد وطرق صحيحة وهذا يتطلب رفع الوعي فيها وعمل حلقات تلفزيونية كثيرة، فهناك مواقف للفنان عمرو دياب، لم يكن فيها قدوة عندما ارتدى الحلق.





وأشارت الخبيرة النفسية إلى مرض اسمه هوس المشاهير، فالشخصيات العامة والفنانون في بداية حياتهم يفرحون بذلك ويقبلون تصرفات الجماهير تجاههم مهما كانت ومنهم تامر حسني في بدايته، لكن بعد فترة من الزمن وكلما كبر في السن خلقه بيضيق، ولا يستطع التحكم في ذلك ولا يضع في اعتباره التحكم في تصرفاته.





يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا لقطة غريبة من إحدى حفلات الزفاف للهضبة عمرو دياب أثناء صفعه أحد معجبيه على وجهه في لقطة استفزت قطاعا كبيرا من متابعي السوشيال ميديا ممن استغربوا ردة فعل عمرو دياب والسبب وراء وصول الأمر لهذا الشكل الذي لم يسبق أن ظهر به المطرب الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة اكتسبها منذ سنوات عديدة ومشوار فني ضخم جعله المطرب المحبب لأجيال عديدة ممن تربوا على أغانيه.

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