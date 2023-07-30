الأحد 30 تموز 2023
النسخة المطبوعة

السلمان وعلامة وبني يتألقون في ثالث حفلات مهرجان جرش

حسين السلمان
حسين السلمان
أحيا الفنانان؛ الأردني حسين السلمان، واللبناني راغب علامة مساء أمس السبت، حفلاً جماهيرياً على المسرح الجنوبي في جرش، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، و الإعلامية المصرية منى الشاذلي، والإعلامي الأردني هاني البدري، وعدد من ضيوف المهرجان العرب.اضافة اعلان
وعلى انغام أغنيته الشهيرة "والنعم احنا أردنية"، بدأ السلمان حفله الذي تميز بحضور جماهيري جيد تفاعل مع أغنياته التي تنوعت ما بين أعماله الخاصة والأغاني الوطنية والفلكلورية، ومنها: "دق ألماني" و"بيطلعلوا" و"بدك تحبيبي" و"ما بي حيل".
وعلى أنغام زفة "الحسين ورجوة"، التي قدمها بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بدأ علامة حفله مباركاً للشعب الأردني استمرار أفراحه، وقال للجمهور الحضور، أنه "يستمتع بالغناء في مهرجان جرش النابض بالفرح والسعادة".
وعلى مدى ساعة، نوع علامة في أغانيه ما بين الجديد والقديم، ومنها "اللي باعنا خسر دلعنا" و"نسيني الدنيا" و"طب ليه" و "مغرم يا ليل".
وفي نهاية الحفل، كرمت النجار بحضور المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، الفنانين السلمان وعلامة، كما كرم سماوي الإعلامية منى الشاذلي.
ويلتقي جمهور "جرش" مساء اليوم الأحد، على المسرح الجنوبي، الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، في مشاركته الأولى في المهرجان، كما تغني الفنانة المصرية مروة ناجي وفرقة "وسط البلد" على المسرح الشمالي.
كما أحيت الفنانة السورية بتول بني، مساء أمس السبت، حفلاً جماهيرياً ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون على المسرح الشمالي.
وتميزت الفنانة السورية؛ صاحبة القدرات الصوتية الكبيرة، بتقديمها لأغنيات من فلكلور بلاد الشام، والقدود الحلبية، فمزجت في غنائها بين اللونين الطربي والشعبي، ونالت إعجاب الجمهور، الذي استذكر ظهورها التلفزيوني في برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس".
وبدأت بنّي حفلها بموال أهدته إلى الأردن، مفتخرة بحضورها لأول مرة في "مهرجان جرش"، قائلة " أنا ممتنة لإدارة المهرجان لاختياري للمشاركة في مواسم الفرح الأردنية"، قبل أن تقدم الأغنية التراثية الأردنية الشهيرة "بين الدوالي"، للفنانة الكبيرة سلوى العاص.
كما غنت بمرافقة فرقتها الموسيقية: "بين الأصول" و"ميل يا غزيل" و"يا مال الشام"، وختمت سهرتها الطربية، بأغنيتي الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي "مش عوايدك" و"أنا بعشقك".-(بترا)
فيلم رمّان: الحفر على جبين مجنِّدي القاصرين

فيلم رمّان: الحفر على جبين مجنِّدي القاصرين 27 تموز 2023

"الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي" تنطلق من جديد بموسمها الثالث

"الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي" تنطلق من جديد بموسمها الثالث 26 تموز 2023

اوبنهايمر

"خطأ تاريخي" في لقطة فيلم "أوبنهايمر" يثير الجدل 26 تموز 2023

e621a28722

مجددا "سمبسون" ينجح .. تنبأ بشعار تويتر الجديد 26 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حسن يوسف وشمس البارودي

وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي غرقا بالساحل الشمالي

منذ 38 دقيقة
افتتاح سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون اليوم

افتتاح سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الدولي للفنون اليوم

منذ 46 دقيقة
margot-robbie-and-ryan-gosling-on-rollerblades-film-new-news-photo-1688491306

ما سر نجاح "باربي" في الصين؟

منذ 48 دقيقة
الفنانة اللبنانية نجوى كرم -(تصوير: أمير خليفة)

كرم ومتواسي يشعلان مدرجات جرش بصوتيهما الشجيين

منذ13 ساعة
ezgif-5-57d2e7ff19

تايلور سويفت تتسبب بهزة أرضية قوتها 2.3 درجة

منذ21 ساعة
مهرجان جرش

انطلاق فعاليات مسرح الأوديون ضمن مهرجان جرش

28 تموز 2023
افكار و مواقف

سلطة المصادر الطبيعية والثروات الأردنية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

التوقعات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

"العالم الثالث" في عصر الما – بعد - إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عقبات تواجه الإصلاح الإداري

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف تبنى الدول؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

شيطنة وشيطان!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات | منذ13 ساعة
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات | منذ13 ساعة
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
 