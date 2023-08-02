الخميس 03 آب 2023
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الشبيطي ينقل جمهور الأوديون لأغنيات الفلكلور الأردني

الشبيطي ينقل جمهور الأوديون لأغنيات الفلكلور الأردني
الشبيطي ينقل جمهور الأوديون لأغنيات الفلكلور الأردني
عمان- على وقع الأغنيات التراثية، استقبل جمهور مسرح الأوديون وسط البلد بالعاصمة، بحماس فعاليات اليوم السادس من مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين.
وبدأ الحفل مع الفنان الأردني الشاب أحمد الشبيطي، الذي نقل الحضور لأغنيات متنوعة بين الوطنية والفلكلورية.اضافة اعلان
وغنى الشبيطي بصوته المميز والطربي أغنيات التراث بطريقة مميزة، حمست الجماهير للتفاعل والدبكة والدحية ومنها؛ يا سعد، يا بيرقنا العالي، لا تغمزي بعينك، ويا بو الشويرة الحمراء، ودق ألماني.
واستمر الشبيطي صاحب الصوت الجبلي، بأغنيات الفلكلور وغنى، يا هلا بيك يا هلا… ورفقنا ما هو بالهين، ويا شوقي، وردي شعراتك، وين على رام الله، ليختتم على وقع أغنية لا اله الا الله هالأسمراني.
واعتبر الشبيطي، أن مشاركته للمرة الأولى في مهرجان جرش بمثابة فخر في مشواره الصاعد، وطموح لكل فنان وفرقة فنية عربية المشاركة ضمن فعالياته.
وبالرغم من محاولات عدة، لفرقة البيت الشعبي (الأردن ومصر) لاستكمال بداية حفلتهم في الأوديون، إلا أن الفرقة لم تستطع إصلاح الخلل في هندسة الصوت والموسيقا، مما أدى إلى تأخير الحفل أكثر من مرة، حتى بدأ الجمهور بالمغادرة ثم الفرقة، بعد تكريمهم.
واختتم الحفل بتكريم، ممثل إدارة مهرجان جرش ومدير مسرح الأوديون عطاالله الرواحنة للفنانين المشاركين على جهودهما في بث الفرح والحماس والأجواء الطربية والوطنية لجمهور مسرح الأوديون.
الفنان خالد عبدالرحمن- (تصوير: أمير خليفة)

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