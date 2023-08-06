الصقار وفرقتا الرمثا والسلط يسطرون أمسية فلكلورية في "صيف الأردن"

أحمد الشوابكة

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مادبا- تألق الفنان محمد الصقار وفرقة الرمثا للفلكلور الشعبي وفرقة السلط للتراث الشعبي بأدائهم، أثناء مشاركتهم في فعاليات مهرجان "صيف الأردن"، على ملعب عماد الدين زنكي في مدينة مادبا، وسط حضور جماهيري لافت.وقدم الصقار، وصلة تراثية وفلكلورية ووطنية تفاعل معها الجمهور، وسط تشجيع مستمر، لينتقل بعد ذلك إلى تقديم وصلة غنائية من الفلكلور العراقي "الجوبي".وأدخل القصار الأجواء الحماسية والتفاعلية للجمهور من خلال الطابع الغنائي الذي قدمه من الأغنيات الشعبية والدبكات، والهجيني والسامر والدحية التي زادت حماس الجمهور طيلة الأمسية الغنائية. واستمرت فقرته لأكثر من ساعة، قدم خلالها مجموعة من أغنياته التي تميز بها خلال مشواره الفني، ليثبت أنه يجيد الألوان الغنائية كافة، من خلال أعماله الفنية، وبخاصة الأغنيات التراثية والوطنية، التي لاقت إعجاب الجماهير من خلال مشاركاته الفاعلة في المهرجانات والحفلات الغنائية التي أكسبته صيتا ذائعا ووضعته على الساحة الفنية بقوة.وعبر الصقار، عن مشاركته في فعاليات مهرجان صيف الأردن، ووقوفه على خشبة المسارح في المحافظات، عن أنها نقطة مضيئة في مسيرته الفنية، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة. وكانت فرقة "السلط"، لإحياء التراث الأردني استهلت الفعاليات بتقديم عروض فلكلورية اشتملت على أغنيات وطنية ودبكات وأهازيج، وفقرات من العرس الأردني إلى جانب عرض لوحات تراثية للفلكلور الأردني.وتحرص الفرقة من خلال عروضها، على الحفاظ على الهوية الأردنية والتراث الوطني مع المحافظة على الأصالة من خلال إظهار الفلكلور والتراث القديم بقالب جديد بما يواكب التطورات في الشأن.وقدمت فرقة الرمثا للفلكلور الشعبي الأردني لوحات استعراضية من الدبكة العربية والنابلسية والداية، ولاقت جميعها تفاعلاً لافتاً من الحضور الذي اندمج مع أداء الفرقة وتقديم "كوكتيل" من الأغنيات التراثية والوطنية الأردنية التي رددها الجمهور، كما عقدت حلقات من الدبكة وسط الفرح الذي عم الحضور.واشتملت الفعاليات التي أدارها الزميل الإعلامي فلاح القيسي وحضرها عدد من المجتمع المحلي على الرسم على الوجوه، وفقرات ترفيهية للأطفال.