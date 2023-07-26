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"الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي" تنطلق من جديد بموسمها الثالث

"الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي" تنطلق من جديد بموسمها الثالث
"الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي" تنطلق من جديد بموسمها الثالث
انطلقت صباح امس الثلاثاء ٢٥-٧-٢٠٢٣  أولى فعاليات مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي والتي ينظمها منتدى البيت العربي الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى وبدعم من البنك الأردني الكويتي.اضافة اعلان
 
وكانت المكتبة المركزية في أمانة عمان الكبرى أولى محطات هذه المبادرة بمشاركة فريق متميز مؤمن بأهداف وتطلعات قادمه للعمل والفكرة المرجوة منه

واستقبل مدير دائرة المكتبات الدكتور ثامر الشوبكي الفريق القائم على العمل ورحب بهم وأثنى على جهودهم وجهود منتدى البيت العربي في المبادرة وبترسيخ لبنة الثقافة على الساحة الثقافية  واشار إلى دور أمانة عمان الكبرى ودائرة  المكتبات في دعم كل عمل يرتقي بالكتاب. 

 رئيس الفريق الأديب والشاعر شفيق العطاونة تحدث خلال كلمه ألقاها في الافتتاحية عن المبادرة واليوم الثقافي المفتوح وقرأ نبذة عن المنتدى العربي وأهدافه.
فيما أكد الدكتور سامي الدويكات مدير أكاديمية سلاف للتدريب والاستشارات الإدارية على أهمية المكتبات ودورها في المجتمع وتأثير وجودها في حياة الأمم، وأشار  إلى دور الأجهزة الذكية وخطورتها ان تجاوزت الحد المعقول، 
وكان من ضمن الفريق الروائية القاصة عنان محروس والتي شاركت بقراءة قصة قصيرة ومناقشة مضمونها مع الأطفال واهم الأفكار التي وردت عن القصة

وأعربت غدير الدبوبي منسقة الفعالية من دائرة المكتبات عن أهمية هذه المبادرات في تفعيل دور مكتبات الأطفال.
كما شارك فريق من مركز بيت العلاج الوظيفي بالمبادرة برئاسة  دعاء البيك بهدف دمج أطفال المركز مع أطفال المكتبة من خلال الحديث معهم وتقديم الضيافة لهم وذلك لتنمية شعورهم بأنهم الجزء الأكثر أهمية في المجتمع 

وعم  الفرح وجوه الأطفال في  هذا اليوم حيث قامت مها حتقوة بالرسم على وجوههم بالألوان وجرت مسابقة ثقافية وتم توزيع الهدايا للفائزين

وكان عدد الحاضرين في  هذا اليوم حوالي ٢٥ طفل وأبدى معظمهم الرغبة في المشاركة بمسابقة القارئ الصغير

وكان لكل من صبحي الششتاوي و إبراهيم سمحان دور كبير في في التعاون وتقديم المساعدة لإنجاح المبادرة
وبدورها أكدت مديرة المبادرة ميرنا حتقوة بإن هذه الجهود لا يمكن أن تكتمل إلا بالعمل الجماعي الهادف وشكرت جميع الداعمين على رأسهم البنك الأردني الكويتي وأمانة عمان ووزارة الثقافة.

ومن جانبه قال مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية بالبنك الأردني الكويتي عبد الوهاب السمان بإن دور البنك كداعم يأتي دوما بالتفاعل الإيجابي، وتنظيم أداء الأفراد لمهامهم ومسؤلياتهم تجاه الفكرة المرجوة الخلاقة من العمل.في المجتمع المحلي وايضا من أهم أهدافنا ترسيخ  التعامل مع مجتمعنا  بروح المسؤولية والتضامن والاحترام والمحبة والمشاركة الجادة لنبني جسوراً متينة بيننا وبين مجتمعنا الذي ننتمي إليه وذلك بالنظر للمسؤولية التي تؤدى بأمانة وموضوعية وبالمعايير الإنسانية الهادفة.
 
وعلى ضوء ذلك يتحقق التفاعل الاجتماعي الهادف بيننا كبنك وبين مؤسسات المجتمع المحلي وهذا التفاعل هو أهم القنوات التي تدعم المصلحة العامة في وطننا الحبيب الأردن لخلق جو إيجابي يخدم العمل ويبرز أجيال قادمة تهتم بالقراءة والثقافة والتعليم ونحن نهتم دوما بإن  نحفز الأفراد على الأداء الجيد وخلق الإبداعات والتميز وخاصة الأطفال وجيل الشباب.
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