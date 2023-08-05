السبت 05 آب 2023
النسخة المطبوعة

الغناء الطربي يُمتِع جمهور جرش بحفل أسامة جبور وصابر الرباعي

صابر الرباعي
صابر الرباعي
أحيا الفنانان الأردني أسامة جبور والتونسي صابر الرباعي، مساء أمس الجمعة، الليلة العاشرة وقبل الأخيرة، من حفلات المسرح الجنوبي الجماهيرية، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37، الذي يقام تحت شعار "ويستمر الفرح"، في الحفل الذي كان عنوانه الطرب والعودة إلى أصالة الغناء، وسط حضور جماهيري.اضافة اعلان
وبدأ الحفل مع الفنان جبور، صاحب التجارب الفنية المهمة في الأغنية الأردنية، حيث قدم مع فرقته الموسيقية بقيادة الفنان عصام سماوي، على مدى 50 دقيقة وصلات من الغناء الطربي، مفتتحاً حفله بأغنية "تعلا و تتعمر يا دار"، قبل أن يقدم أغنيته "مشتاق وقلبي دايب"، وكونه ينتمي لمدرسة الراحل ملحم بركات الطربية، غنى جبور وسلطن بمجموعة من أعمال بركات، منها: "جيتك بوقتك"، كما قدم أغنية الفنان الراحل خليل حلاق "الدنيا حلوة برجالا"، وأبدع في غناء أغنية "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ "جانا الهوى"، قبل أن يحظى بتكريم من وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير المهرجان أيمن سماوي، ورئيس بلدية جرش أحمد العتوم.

وفي ظهوره الثاني على جمهور مهرجان جرش، بعد مشاركته الأولى عام 2006، كان الفنان صابر الرباعي فرس الرهان الناجح، حيث أمتع جمهوره على مدى ساعة ونصف بأغان من أرشيفه الغنائي الكبير، وكان ذكياً في تلبية طلبات الجمهور الأردني والأشقاء من فلسطين وتونس، حيث قدم لهم "ميدلي غنائي" من أغانيه بمعدل "كوبليه من كل أغنية" بكل اللهجات العربية، مع فرقته الموسيقية المكونة من 20 عازفاً بقيادة المايسترو قيس المثلوثي.
وافتتح الرباعي حفله بأغنيته الإيقاعية "ببساطة"، أتبعها بأغنية "يا أغلى ما عندي"، وتضمن "الميدلي الغنائي"، أعمالاً باللهجات اللبنانية والخليجية والمصرية والتونسية، ومنها "يا عسل، يا سمرة، يا لا لا، مثلت الحب عليه، الله يحميك، عزة نفسي، دلولة، مزيانة، ع الطاير"، قبل أن يلبي طلبات الجمهور بتقديمه مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها "خلص تارك" و"عز الحبايب" و"سيدي منصور" و"أجمل نساء الدنيا" و" اتحدى العالم" "وبرشا"، وبلغت ذروة الطرب في الحفل، عندما قدم الرباعي رائعة الفنانة (عليه التونسية) "علي جرى"، حيث استعرض قدراته الصوتية وطبقات صوته الهادر في أداء طربي انتزع صيحات الحضور، قبل أن يحظى بتكريم من مدير المهرجان في نهاية الحفل.
وقال الرباعي في تصريح خاص بوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انه يحرص على لقاء الجمهور الأردني في كل فرصة يتاح له فيها ذلك، ويعتز بالمحبة التي يجدها من الجمهور، مضيفا "حضوري في مهرجان جرش فرصة عظيمة للغناء في واحد من أهم المهرجانات العربية، التي تضيف لمشوار الفنان وتعزز حضوره الفني".
وأبدى الرباعي استعداده للغناء باللهجة الأردنية، مبيناً أنه فنان عربي ويقدم أغانيه للجميع.
ويلتقي جمهور المسرح الجنوبي مساء اليوم السبت في آخر أيام المهرجان، الفنانة الأردنية ديانا كرزون، والفنان اللبناني وائل كفوري، فيما يغني الفنان عيسى السقار على المسرح الشمالي.-(بترا)
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