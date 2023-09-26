الفنان الأردني عثمان شهاب يحصد جائزة التميز الثالثة في ملتقى "ان دير دوانو " بالنمسا

حصل عثمان شهاب على جائزة التميز الثالثة في ملتقى "ان دير دوانو " بالنمسا للفنون التشكيلية والذي عقد في مدينة إيبس ان دير دوانو في الثالت العشر من الشهر الجاري بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم .

حظي الفنان شهاب باقامة فنية لمدة اسبوعين تضمنت ورشات عمل ولقاءات فنية مع نقاد فن وورشات رسم ومحاضرات فنية .

اضافة اعلان



شارك الفنان شهاب في لوحات تتضمن مواضيع عن المراة والتي تحمل ابعادا جمالية وفلسفية ويستخدم شهاب أسلوباً حداثويا في طرح فكرته الفنية بحيث يجمع ما بين العناصر التجريدية والشخوصية، ويستخدم خامات متعدده للحصول على تعبيرية أعمق عن الفكرة المطروحة وكانت قد حظيت أعمالة الفنية بمتابعة صحفية من صحف ومواقع إخبارية نمساوية .

جدير بالذكر ان الفنان شهاب في الآونة الأخيرة قد أنجز مشروعاً فنياً يعكس تجربه الجديدة بعنوان «الدمى»، تضم 25 عملاً فنياً يسلط فيها الضوء على القضايا الإنسانية، وكيف بات الانسان دمية، و التحكم فيه من خلال معتقدات وتعاليم خاطئة، ناتجة عن الموروث الاجتماعي منذ الطفولة فصاعداً؛ ما يحوّله إلى دمية، وهو ما يؤثر على حياته وقراراته ويزيد أيضاً من مخاوفه.

يشار الى ان الفنان شهاب مهندس مدني تخرج من الجامعة الأردنية رصد في بداية تجربته جماليات المكان ، حيث يصور عبر لوحاته الطبيعة وخصوصا المدينة ليلا او في المساء، حيث يبرز ايقاع المباني الشاهقة والفراغات وانعكاسات الأضواء، و يوثق شعوره تجاه المكان من خلال أعماله الفنية بطريقة انطباعية.