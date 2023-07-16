الأحد 16 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي

الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي
الفنان الجالوس يعرض في الأورفلي سحر البر الغربي
يفتتح عند السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 26 الجاري في جاليري الاورفلي بام اذينه معرض الفنان محمد الجالوس بعنوان سحر البر الغربي – الاقصر . 
يقدم الفنان الجالوس لجمهور الفن تجربة حيه من خلال انطباعات فنية عن مكان واقعي  تسنى له زيارة المكان مرتين  وهو البر الغربي في مدينة الاقصر المصرية. 
تاليا شهادة الفنان الجالوس عن المعرض والمكان " عندما زرت الأقصر للمرة الأولى في شتاء 2016 ، ظلت هذه المدينة المسالمة الهادئة , حاضرة في ذاكرتي وقلبي ، وبقي التفكير يراودني بزيارتها مرة أخرى ، حتى تلقيت في شتاء عام 2019 دعوة , من غاليري بيكاسو ايست  ، مع نخبة من الفنانين المصريين المؤثرين في الحركة التشكيلية المصرية ، وهنا تعرفت اكثر , على جانب جديد من المدينة , لم اكن قد تعرفت عليه في المرة الأولى ، انه البر الغربي .
ويذكر الجالوس " في هاتين الزيارتين كنت اكتفي بساعات قليلة من النوم ، وكأنني قد نمت ليلا" طويلا" لم اعتد عليه عبر سفري الدائم حول العالم , من اقصى مشرقه الى مغربه ، كان هناك سر عجيب في هواء المدينة ، هواء صافٍ باوكسجين كامل ، يثير في النفس البشرية , طاقة  إيجابية مدهشة ".
ويضيف الجالوس "في الزيارة الاولى كما في الثانية , رسمت بعض المشاهد السريعة من البر الغربي ، ووثقت العديد من الأماكن الرئيسية من طبيعة المكان الساحرة ، على انه بقيت تلح علي هذه المدينة ان ارسمها اكثر , كيف لا وقد وقعت في غرامها كسابقاتها من المدن القليلة , التي اثارت شجني واعادتني الى بئر الحب العميقة , وعبر عقدين من الزمن واكثر ، حتى وضعت الكورونا اوزارها والقت بظلالها الثقيلة على ايقاع الحياة في كل دول العالم , وما صاحب ذلك , من حجر وتحديد في الاتصال المباشر بين الناس ، هنا وجدت ضالتي لأعاود التذكر والتخطيط ، والرسم , لأعمال فنية لا ازعم انني التزمت فيها بحرفية المشاهد التي مرت على عيني ، بل بروح المكان وعلاماته الفارقة , حتى انني  تركت يدي تجتهد في مناخ المنظر الطبيعي ، وقد غرفت من فضاء خبرتي التقننية , تلك التي بنيتها عبر اربعة عقود من العمل في اللوحة ، وضمنتها تلك الاعمال , بروح العاشق ، اعمال انجزتها بتاثر عميق ب ( سحر البر الغربي ) العنوان الذي اقترحه لهذا المعرض المهم في مسيرتي , والذي هو الاول لي في مصر المحروسة وقاهرة المعز . مدينة الموسيقى والمسرح والسينما ,التي لطالما تعلمت منها لهجة اهل مصر , اهلي ." 
ويختم الجالوس "  رسمت عبر رحلتي الفنية وبالالوان المائية , مدن اربع كان لها في نفسي سطوة العشق , بدأتها في مدينة الفحيص الاردنية 1991 مرورا بالسلط ثم القدس فنابلس في 2008 وها هي  المدينة الخامسة , الاقصر – البر الغربي" .اضافة اعلان
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