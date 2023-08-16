الأربعاء 16 آب 2023
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الكوفحي يشارك في معرض بينالي شاركوي الدولي بتركيا

الكوفحي يشارك في معرض بينالي شاركوي الدولي بتركيا
الكوفحي يشارك في معرض بينالي شاركوي الدولي بتركيا
يشارك الفنان خليل الكوفحي في بينالي شاركوي الدولي في اسطنبول بتركيا في الفترة من11 -17 /9 بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم.
  
للفنان الكوفحي تجربة فنية طويلة فقد جرب في مختلف الخامات ولدية أسلوبية وبصمة فنية من خلال لوحاته التي تمزج بين المعاصرة والأصالة وقد قدم الفنان خلال مسيرته عدد من التجارب الفنية التوثيقية للمكان في مدية اربد تحديدا وفي مختلف مدن المملكة وما يميز تجربته هندسته البنائية المحكمة  في تكوين العمل الفني  ومغامرته وجراءته اللونية وله تجربة أخرى في الحروفيات العربية فهو حائز على إجازة دولية في الخط العربي. اضافة اعلان

الكوفحي حاصل على درجة الماجستير في الفنون التشكيلية صدر له «فن الخط العربي والتصميم». 2002 و» مهارات في الفنون التشكيلية « والحروفية في التصوير المعاصر في الاردن / 2015 ومبادئ تصميم ورسم الصور الشخصية ( البورترية ).

والكوفحي رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية والتي تنظم عدة ملتقيات حيث نظمت مؤخرا سمبوزيوم اربد الدولي للفنون التشكيلية ولها أيضا سمبوزيوم النهر والليمون وموعد مع البحر والرواد الدولي.

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