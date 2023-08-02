الخميس 03 آب 2023
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"اللوزيين" والمناصير والخالد.. ثلاثية فرح في "الجنوبي"

"اللوزيين" والمناصير والخالد.. ثلاثية فرح في "الجنوبي"
"اللوزيين" والمناصير والخالد.. ثلاثية فرح في "الجنوبي"
عمان- تجلى الفنانون رامي الخالد وحمدي المناصير والأخوان حسام ووسام اللوزي، بتقديم مجموعة من أغاني الفلكلور الأردني بوصلاتهم الغنائية، على مدرجات المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 37، وبحضور نقيب الفنانين الأردنيين  محمد العبادي وعدد من الفنانين، ورافقتهم أوركسترا نقابة الفنانين بقيادة جورج أسعد.اضافة اعلان
وبدأ الفنان رامي الخالد أمسيته، وانتقى مجموعة جميلة من أغاني الفلكلور الأردني، منها: "أردنيين وما ننضام" للفنان الراحل متعب الصقار، وتبعها بأغنية: "هيلي يا هيلي"، "ردي شعراتك"، "خوفوني واني ما خاف ما يدرون أمي أردنية"، "مسعد يا تنور" و"شيلي يا حبيبة شيلي صلي الضهر وادعيلي".
من جهة أخرى، قدم الفنان حمدي المناصير وسط تفاعل من الجمهور ضمن برنامجه، مجموعة من الأغاني من التراث الأردني التي امتازت بطابع بدوي، وبدأ بأغنية "لا تغمزيني بعينك"، "هدى الزرزور عالشجر"، "حبحبني على الخدين"، "وين ع رام الله"، "بالله تصبو هالقهوة"، "وساري سار الليل"، "جدلي يا ام الجدايل جدلي"، "تلعب بقلبي وأنا اطيعك"، "يا شوقي يالله انا وياك" و"يا صاحبي لا تعاتبني على زلاتي".
وقدم الفنانان الأخوان حسام ووسام اللوزي، سهرة مميزة، بتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية وسط تفاعل من الجمهور، وبدأت بأغنية "يا بيرقنا العالي"، "عبدالله يا عزيز القوم"، "لوح بايدك"، "لعيونك يا عبدالله"، "حنا كبار البلد"، "بسك تيجي حارتنا"، "على العين بنيتي" و"الدحية الأردنية".
وفي ختام الحفل، كرم نقيب الفنانين الأردنيين كلا من الفنانين: رامي الخالد والأخوين حسام ووسام اللوزي وحمدي المناصير، بدرع المهرجان.
الفنان خالد عبدالرحمن- (تصوير: أمير خليفة)

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