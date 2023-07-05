الأربعاء 05 تموز 2023
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المايسترو ريكاردو موتي وأوركسترا الكيروبيني" يحيون حفلة موسيقية

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المايسترو ريكاردو موتي - (ارشيفية)
  ينظم منتدى التعاون الأردني الإيطالي بالاشتراك مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الإعلان، حفلا موسيقيا تقدمه أوركسترا الكيروبيني، المكونة من جوقة قوامها مئتا موسيقي سيحيون الحفل المرتقب في التاسع من تموز(يوليو) الحالي، على مدرج جرش الجنوبي.اضافة اعلان
ويأتي هذا الحدث الموسيقي الكبير، بوصفه أحد أبرز مبادرات تعزيز الصداقة والتواصل بين الشعوب، من خلال اللغة التي تفهمها جميع الشعوب دون الحاجة إلى ترجمة، وذلك عبر مهرجانات رافينا وجرش وبومبي، وسيشارك في الحفل، الذي سيأخذ بعدا ثقافيا كبيرا، تسعة موسيقيين أردنيين شباب، من بينهم الفنانة زين عوض والفنان عدي النبر، والفنانان السوريان ميرنا قسيس ورزق بيطار، وسيقدم هؤلاء جميعا عروضاً موسيقية إلى جانب المايسترو ريكاردو موتي في مدن جرش ورافينا وبومبي.
ومن الجدير بالذكر، أن تقديم المايسترو موتي لهذه الحفلات الموسيقية بمثابة إيعاز للتفاعل الإيجابي من جانب الحضور، ودعوة للمشاركة في تلقي الموسيقا بصورة مختلفة، تسعى إلى تقديم الموسيقا بوصفها عنصرا ثقافيا علاجيا في آن معا، وحاجة من حاجات الإنسان الروحية والنفسية على امتداد البسيطة، وسيتشرف مهرجان رافينا باستضافة ثلاثين صحفياً إيطالياً لتغطية هذه المناسبة.
وإلى جانب العرض الموسيقي، سيكون هناك معرض فسيفساء تحت رعاية الأميرة وجدان الهاشمي في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، خلال الفترة من (10/7-14/8/2023)  وسيحتوي المعرض على لوحات للموزاييك، كما سيقدم المواهب الشابة والخلفيات الثقافية لهؤلاء الفنانين، علما بأن المعرض سينتقل إلى مدينة رافينا عقب الانتهاء من إقامته في الأردن، ليتم عرضه في معرض البينالي في شهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام ذاته.
أخذ مهرجان رافينا زمام المبادرة في مشروع ملهم يسمى طرق الصداقة، هذا المشروع الذي أصبح  منارة للأمل والوئام من خلال لغة العالم الموحدة (الموسيقا). وعليه، فإن هذه الشراكة بين منتدى التعاون الأردني الإيطالي، ووزارة الثقافة ووزارة السياحة، ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة لهي شهادة على ديدن الأردن في رعاية التبادل الثقافي وتعزيزه في كل الظروف.
ومن الجدير بالذكر أن جمعية تعاون منتدى الأردن الإيطالي هي المنسق العام لهذا الحدث العالمي في الأردن.
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