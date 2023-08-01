الثلاثاء 01 آب 2023
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المسرح الحر يعلن عن حاضنة شبابية إبداعية (رابط)

المسرح الحر يعلن عن حاضنة شبابية إبداعية
المسرح الحر يعلن عن حاضنة شبابية إبداعية
أعلنت جمعية المسرح الحر عن إطلاق مشروع الحاضنة الشبابية، والذي يعني بتطوير أدوات الأعمال المسرحية التي تخصهم.

ويستهدف المشروع بحسب المدير التنفيذي رناد ثلجي المخرجين والمنتجين والذي سيعمل على تطوير أدواتهم وقدراتهم للوصول إلى أهداف وإثراء المشهد المسرحي الأردني.اضافة اعلان
 
وأضافت أن المشروع سيكون بالشراكة مع مؤسسة الجود ضمن مبادرة حكمت الثقافة والتي ستعنى بتطوير أدوات العمل والمهارات على الإنتاج المسرحي باحترافية عالمية، حيث سيصل الفائز إلى القائمة النهائية لإنتاج وتسويق العمل المسرحي.
 
وسيتمكن المشارك بحسب الثلجي من  الحصول على ورشات تدريبية في الفن والإدارة من قبل مختصين وبطريقة عملية وفعالة، وإدارة المشروع بالإشراف المباشر على سير العمل وفق الخطة المرسومة.


و سيتم في نهاية الورشات التدريبية إنجاز عدد من الأعمال المسرحية كنتيجة لمخرجات التدريب بما تراه الإدارة مناسبًا كما سيتم تنفيذ العمل بنظام الورشة المسرحية الاحترافية (من الفكرة إلى العرض).

و ستساعد الحاضنة على التشبيك مع الفئات الاحترافية العاملة في الساحة الفنية إضافة إلى خلق نموذج عصري لطرق الإنتاج المسرحي والتفكير خارج صندوق القوالب الجاهزة. 
ومن أهداف الورشة أيضا الدمج في سوق العمل بشكل احترافي وبما يوفر وسائل دخل دائمة و تحقيق نقلة نوعية في النماذج المسرحية من نصوص وأدوات تمثيل وأساليب إخراجية حديثة و الاستفادة من نتيجة الحاضنة عبر إنتاج عمل مسرحي متكامل العناصر .

وعلى صعيد آخر كشف الحر عن شروط التقديم وهي أن يكون المتقدمون من المخرجين المنتجين المسرحيين الشباب من كلا الجنسين على أن يتراوح العمر من 20_40 عاماً ويكونوا من الأردنيين أو من المقيمين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية فقط و أن يتعهد المتقدم في حاله قبوله حضور جميع الورشات التدريبية من قبل متخصصين في الادارة والفن والتي يتم تعيينها من قبل إدارة المشروع حسب ما تراه مناسبا.
4. أن يمتلك المتقدم الشغف والموهبة والجدية والقدرة على الابتكار ومناقشة الأفكار وتطويعها لصالح تجربته المسرحية .


وأن يقوم المتقدم باستكمال جميع مراحل التقديم والتي تشمل الاستمارة والمقابلة، و جلسات الاختيار. حيث سيخضع المتقدم للمشروع لمقابلة مع لجنة متخصصة و هذه اللجنة ستحدد اختياره من عدمه حسب معايير المشروع و لها الحق بالرفض أو القبول دون إبداء الأسباب.
للتسجيل: الرجاء الضغط على الرابط      
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آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة 20 – اب - 2023
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