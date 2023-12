المغني “ذا ويكند” يتبرع بـ2.5 مليون دولار لغزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، عزم سفير النوايا الحسنة للبرنامج، المغني الكندي أبيل تسفاي، المعروف باسم "ذا ويكند"، التبرع بمبلغ 2.5 مليون دولار من أجل قطاع غزة.



إذ أوضح البرنامج في بيان أن المبلغ يعادل 4 ملايين طرد غذائي، ستوفر الغذاء لـ173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين، وأشار إلى أن التبرع المقدم من المغني الكندي سيوفر دعماً مهماً لجهود إيصال المساعدات لمليون شخص من سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة.



وأكد البيان أن البرنامج قدم مساعدات غذائية لنحو 764 ألف فلسطيني حتى الآن، مبيناً أن المساعدات زادت خلال فترة "الهدنة الإنسانية" خصوصاً.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان أبيل تسفاي عُين كأحد سفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.

يأتي هذا في وقت أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، وأنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض، في وقت قالت فيه "اليونيسف" إن "القطاع يعتبر اليوم مرة أخرى أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل".



المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، أشارت عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن "ظروف الشتاء القاسية في الطريق" وسط الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع بسبب حرب الاحتلال، كما أكدت على ضرورة أن "تقوم كل الأطراف بما في وسعها لحماية الأطفال".



وأضافت المسؤولة الأممية "مرة أخرى تعتبر غزة أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل اليوم".



وبالتزامن أوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان، أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، مضيفاً أن الوضع في خان يونس اليوم هو تذكير صادم بما يحدث عندما لا تصمت (الأسلحة).



وقال المسؤول الأممي: "قتل وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم، وجاءت تعليمات للأسر مجدداً للإخلاء، وانهارت الآمال".

The generous donation from @theweeknd will fund enough food parcels to feed more than 173,000 families for two weeks.



It comes at a critical moment as WFP races to support over a million Gazans in urgent need of food assistance.



🗞️ pic.twitter.com/brIDadAbsV