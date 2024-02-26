الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الموت يغيب النجم اللبناني فادي إبراهيم

الممثل اللبناني فادي إبراهيم
الممثل اللبناني فادي إبراهيم

توفي الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عامًا، بعد معاناته مع مرض السكري.

 

وكان الممثل قد أُدخل قبل 3 أشهرإلى المستشفى، نتيجة مضاعفات المرض، علما أن الأطباء كانوا قد بتروا إحدى قدميه.

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بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للممثل فادي إبراهيم
ولد فادي لأب لبناني وأم أسترالية ويحمل الجنسية الأسترالية تبعا لها وهو الابن الوحيد بين أربع بنات، وهو متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر، وفي كانون الثاني 2024 تدهورت حالته الصحية بعد أن توقفت إحدى كليتيه تماماً عن العمل.

بدايته كانت في فرقة الكشافة المدرسية التي كان تنظم مسرحيات واسكتشات، في العام 1979 انخرط في فرقة ناصر مخول الفولكلورية " وشارك معه في شانسونييه "والخير لقدام" لوليد خاطر ، ثم في مسرحية للاطفال "حكاية ستي ام فؤاد". رشحه الممثل إيلي صنيفر لآداء دور شخصية أجنبية، جيمي جاك الاميركي، في مسلسل "الوحش" أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"، وبعده كانت القفزة الكبيرة عبر مشاركته في اعلان بطارية "رايوفاك" تلقى على يد المخرج رشيد علامة الإلقاء ومخارج الحروف وأعطاه دور البطولة في مسلسل وأمطرت ذات صيف عام 1982 ،شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ وتوالت أعماله في التلفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين كما خاض تجربة الإخراج في عملين.


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