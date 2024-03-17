الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انتقادات تطال مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”.. وزارة الإعلام الكويتية تصدر بياناً

البوستر الدعائي لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي
البوستر الدعائي لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

تعرض مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" لانتقادات كبيرة بسبب مشاهد وصفها البعض بأنها لا تمثل المجتمع العربي وأخرى وصفت بأنها مسيئة إلى دولة الكويت، ما دفع وزارة الإعلام في الدولة الخليجية إلى اتخاذ إجراءات بحق المسلسل.

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إيقاف مسلسل زوجة واحدة لا تكفي.. ما القصة؟
وزارة الإعلام الكويتية (كونا) أكدت في بيان لها، أنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي، من ضمنها إيقاف عرضه في الدولة، مؤكدةً أنها ستتصدى لأي عمل فني يسيء إلى دولة الكويت.


وقالت الوكالة في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي: "الوزارة ترفض بشكل تام، أي عمل فني يسيء لدولة الكويت وشعبها أو يمس المجتمع الكويتي".


في حين طالبت الوزارة المعنيين، باحترام القوانين واللوائح والمواثيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلاً.


وأضافت: "الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات كافة المجتمعات، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت".

كما أشادت بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال، بما يدل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت، ورفضه أي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة.


المشاهد المسيئة في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

ومن المشاهد التي أثارت سخط الجمهور، عندما أخبرت إحدى الطالبات مُدرستها "هيلة" بحمل صديقتها من أخيها غير الشقيق، وكيفية تعاطي الآنسة مع الموضوع، في موضوع ينافي تماماً أفعال المجتمع العربي.


في حين تساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية موافقة الممثلة العراقية القديرة هدى حسين على تمثيل مثل هذه المشاهد.

فيما وجّه بعض الجمهور انتقاداً للمسلسل السعودي، معتبرين إياه مسيئاً إلى الأطفال والعائلات الكويتية والعربية بشكل عام.

وتدور أحداث مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي تم تصويره في مدينة أبوظبي، حول سيدة تعمل في مجال التمثيل، تواجه كثيراً من المشاكل، إلى أن تلتقي المحامية "إخلاص"، التي تساعدها على حل هذه المشكلات.


المسلسل الرمضاني الجديد يدخل في خانة المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، وهو من بطولة كل من: أيتن عامر، وهدى حسين، ونور الغندور، وماجد المصري، وسحر حسين، وفاطمة الصفي، ولولوة الملا.


أما مؤلفة العمل فهي الكاتبة الكويتية هبة مشاري، وإخراج علي العلي.

إنها ليست المرة الأولى!

يذكر أنّ المؤلفة هبة مشاري كانت قد تعرضت في رمضان 2023 لموجة انتقادات كبيرة في مسلسل "دفعة لندن" بسبب مشهد الخادمة العراقية، وقبلها مسلسل "دفعة القاهرة" الذي سبب جدلاً كبيراً بين الكويتيين والمصريين أيضاً.


ففي إحدى حلقات المسلسل، صوَّر أحد المشاهد خادمة تحمل الجنسية العراقية، وهي تعمل خادمة لدى طالبات خليجيات في لندن وتُتَّهم بالسرقة.


وفي مشهد آخر، أظهر المسلسل رجلاً عراقياً يرفض مساعدة الفتيات الكويتيات في لندن بعد أن سُرقت نقودهن ويبصق عليهن بدلاً من نجدتهن، ما اعتبره عراقيون تشويهاً لصورتهم.

وفي الوقت الذي اتهم فيه بعض رواد مواقع التواصل، الكويت بأنها تسعى إلى تشويه صورة العراقيين على اعتبار أن مؤلفة العمل كاتبة كويتية، دافع البعض الآخر عن الكويتيين، مؤكدين أن المسلسل إنتاج سعودي وجرى تصويره خارج الكويت، وشاركت فيه نخبة من الممثلين العرب من مختلف الجنسيات.


من جهتها دافعت مؤلفة العمل الكاتبة الكويتية هبة مشاري، عن مشهد الخادمة العراقية، قائلة: "سيدي الفاضل، تاريخكم أكبر من أن يخبرني به مجموعة من المشحونين عاطفياً، تاريخكم يخصنا نحن العرب نستند عليه ونتباهى به، المصيبة من المتلقي قصير النظرة المعبّأ بفكرة المؤامرة، شخصياً أراهن أنك لم ترَ العمل".


وتابعت في منشور نشرته على خاصية "الستوري" بحسابها على إنستغرام: "العمل يتحدث عن بنات أستاذ تاریخ.. وارث من وارثي الحضارة، أُعدم وائتمن صديق عمره على بناته اللاتي يمتلكن ثروة باذخة ولديه بيت في لندن، الصديق ترك البنات على رصيف المطار وهرب بالمال".


وأكملت: "القصة إسقاط على سرقة العراق من العراقيين، سرقة تاریخها وإرثها الحضاري ومستقبل أبنائها بسبب الحرب والانقلابات والمؤامرات العالمية.. إرثها الذي يعرض في باريس مع الأسف.. التلقّي سطحي جداً، والعراق أكبر من تخلیص حسابات.. لكن أخذكم الحماس والغيرة، والله يعلم أننا نغار على عراقنا أكثر منكم.. لكم الظنون ولله النوايا".


من هي هبة مشاري؟

وفقاً لما ذكرته شبكة BBC البريطانية، فإن هبة مشاري كاتبة كويتية، من مواليد عام 1978، حصلت على درجة الماجستير في الأدب والنقد، واتجهت بعد ذلك لكتابة الدراما التلفزيونية منذ مطلع الألفية الثالثة.


كما ذكرت الشبكة أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الكاتبة الكويتية للانتقادات بسبب أعمالها، إذ تعرضت العام الماضي لانتقادات أخرى عندما أثار مسلسلها "دفعة القاهرة" جدلاً كبيراً بين الكويتيين والمصريين. -عربي بوست

 

 

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