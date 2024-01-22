انتقادات قاسية لمذيع أحرج قيس الشيخ نجيب (فيديو)

تعرَّض الفنان السوري قيس الشيخ لموقف محرج على السجادة البنفسجية في حفل "جوي أووردز" الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.



وهاجم رواد السوشال ميديا المذيع الذي كان يُجري حوارًا مصورًا مع "الشيخ نجيب"، والذي طالبه بالتوقف بشكل مفاجئ ساحبًا المايكروفون من يده، فور مرور النجم أنتوني هوبكنز، بهدف إجراء لقاء معه.



وتعرض المذيع لانتقادات لاذعة بعد تداول مقطع الفيديو بشكل واسع، حيث اعتبر البعض أنه لا يتمتع بأخلاق مهنة الصحافة؛ حيث إنه من غير اللائق وضع الفنان بمثل هذا الموقف المحرج.

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مذيع استوقف الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، وفجأة قطع اللقاء وسحب عنه المايك .. لأن النجم العالمي انتوني هوبكنز مر، وحبوا يكسبونه في لقاء !

لا تعليق ! pic.twitter.com/izVaASKITG — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) January 21, 2024

فيما دافع آخرون عن تصرف المذيع، مشيرين إلى أن "الشيخ نجيب" تقبّل الأمر بروح رياضية، خاصة أن مقابلته توقفت من أجل ممثل عالمي بعمر والده.



من جانبه، التزم "شيخ نجيب" الصمت، ولم يعبّر عن موقفه تجاه المقطع الذي غزى الإنترنت.



يذكر أن حفل تكريم صنّاع الترفيه "Joy Awards" أقيم، مساء السبت، على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد في السعودية، بحضور عدد كبير من الفنانين العرب، وبعض النجوم العالميين، بينهم أنتوني هوبكنز، وكيفين كوستنر. وكالات