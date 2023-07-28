السبت 29 تموز 2023
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انطلاق فعاليات مسرح الأوديون ضمن مهرجان جرش

مهرجان جرش
مهرجان جرش
عمان- انطلقت، ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين، الأمسيات الفنية الأولى من مسرح الأوديون وسط البلد بالعاصمة عمان مساء أول من أمس، بحضور جماهيري لافت وبمشاركة فنية أردنية.اضافة اعلان
واستقبل الحضور، في بداية الحفل، الفنان الأردني بشار السرحان الذي غنى بمواويل التراث وأغنياته المعروفة ومنها؛ "سيرة حبي"، "لا تهجري"، "عبدالله يا عونك"، و"يا الأردنية".
واستمتعت الجماهير المشاركة بأغنيات السرحان، وشاركوه الغناء، وقدموا وصلات للدبكات الشعبية على المدرجات التي ملأت المسرح، فيما نزل الأطفال وسط ساحة المسرح وتفاعلوا مع أغنيات الفنان.
تلا السرحان حضور لافت للفنان الأردني أحمد عبندة الذي بدأ أغنياته على وقع موال وأغنية "البرنجي" من تأليفه وألحانه، ثم "بنت بلادي"، و"الأردن اللي بحبه"، ليختتم مع أغنيته ذائعة الصيت "دق ألماني".
وكرر عبنده مقطوعات "دق ألماني" للجمهور الذي استمتع بالأجواء المطلة على وسط  المدينة عمان وساحة الأعمدة، ووقفوا مصطفين على المدرجات متشابكي الأيدي يتراقصون على أغنيتهم المفضلة.
ليحل المطرب الأردني صالح الكراسنة ويأخذ الحضور لأغنيات الطرب الجميل والوصلات التراثية متعددة اللهجات، فيما أهدى أغنية "هلا يا عين ابونا" للفنان الراحل متعب الصقار.
واختتم الفنان الأمسية وسط تفاعل جماهيري مميز، وفرح غمر المدرجات بالتنوع الفني الذي قدمه الفنانون على مدرج الأدويون، معلنين افتتاح أولى أمسيات المسرح ضمن فعاليات جرش بموسمه للعام الحالي.
وحول مشاركته، قال الفنان بشار السرحان، في حديث لـ"الغد"، إنه يقدم لأول مرة مشاركة فنية ضمن مهرجان جرش خارج المدينة الأثرية، لينتقل إلى مسرح عريق أيضا مثل "الأوديون" داخل العاصمة عمان ويتيح لجمهور أكبر الاستمتاع بالحفل والمهرجان الوطني.
ومن جانبه، وجه الفنان عبندة، في تصريح خاص، الشكر لإدارة المهرجان ونقابة الفنانين التي سمحت بمشاركة الفنانين الأردنيين ضمن احتفالية جرش العربية العالمية.
وتعد مشاركة عبندة الخامسة عشرة في المهرجان، الأولى خارج محافظة ومدينة جرش الأثرية، واعتبرها ميزة جديدة وفكرة مضافة للمهرجان.
وقال لـ"الغد"، إن انطلاق الفعاليات ضمن موسم المهرجان من أنحاء المملكة كتفة تزامنا مع حفلات مدينة جرش، وصل لجميع المهتمين بالفعاليات أينما كانت، مما يدل على وطنية المهرجان.
أما الفنان كراسنة، فاعتبر أن وجوده بالمهرجان إضافة نوعية، وتوفير الحفلات خارج أسوار مدينة جرش يسمح للعائلات التي لا تستطيع التنقل لمحافظة جرش بالتواجد بفعاليات المهرجان في العاصمة عمان.
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