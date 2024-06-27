 
الخميس 27 حزيران 2024
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انطلاق فعاليات مهرجان تخيل في اللويبدة غدا

مهرجان
انطلاق فعاليات مهرجان تخيل في اللويبدة غدا

تنطلق فعاليات مهرجان"  تخيل " يوم غد الجمعة، الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء. ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات للعائلات والأطفال والشباب.

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ويقام المهرجان الثقافي الفني في حي اللويبدة، لتشجيع المواهب والإبداعات المحلية في مجال الفنون والثقافة، وتقديم تجربة ثقافية ترفيهية فريدة من نوعها. بالشراكة بين وزارة الثقافة، ومؤسسة الجود للرعاية العلمية "مبادرة حكمت الثقافة" ومؤسسة عبد الحميد شومان. 


وكانت قد وقعت وزارة الثقافة خلال شهر أيار الماضي في مسرح أسامة المشيني بمديرية المسرح والفنون البصرية، مذكرة تعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ومؤسسة الجود للرعاية العلمية "مبادرة حكمت الثقافة"، للتعاون في إقامة "مهرجان تخيل اللويبدة" الشهري.


حيث وقع عن وزارة الثقافة الوزيرة هيفاء النجار وعن شومان رئيستها التنفيذية فلنتينا قسيسية وعن "الجود" مديرها ماهر قدورة.

يذكر أن جميع فعاليات المهرجان مجانية ويهدف المهرجان للتواصل الثقافي والفني وتشجيع الإبداعات والمواهب المحلية في مجال الفنون والثقافة، في حي جبل اللويبدة ليكون وجهة ثقافية في العاصمة الأردنية عمان.


لتحميل البرنامج:

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