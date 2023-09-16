انطلاق فعاليات "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة"

اضافة اعلان

انطلقت مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة" الذي ينظمه "ستديو 8" في مؤسسة محمد وماهرة أبو غزالة بجبل عمان، وتستمر حتى 23 أيلول (سبتمبر) الحالي، في مسارح عدة بعمان.وقالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، خلال حضورها حفل الافتتاح، إن فن الأداء المعاصر، أحد الفنون التي تعبر عن طاقة الجسد والروح، ويوصل رسائل مهمة، حول القدرة على الإبداع والتعاطي مع تحديات الحياة.ويهدف المهرجان، الذي تشارك فيه 10 عروض أدائية من 10 دول عربية وأجنبية، إلى تسليط الضوء على مسرح فنون الحركة والرقص المعاصر العالمي، وخلق روابط بين فناني الأداء من الأردن والخارج.ويعد "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة"، بمثابة منصة للتبادل الثقافي الفني، من خلال حلقات النقاش المكثفة وتبادل الأفكار بين فرق الأداء من مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى وضع أساسات واضحة لعملية صنع فنون الأداء الاحترافية.-(بترا)