انطلاق "للموت" بنسخته التركية.. هؤلاء نجوم المسلسل

ينطلق قريباً جداً عرض مسلسل "للموت" بنسخته التركية، بعنوان "ما قبلك" أو "Senden Once" بالتركي عبر قناة "Canal D"، مع استمرار عملية تصويره حالياً في إسطنبول، والذي يؤدي دور البطولة فيه النجوم الأتراك نيلبري شاهين بدور "سحر"، سينام أونسال بدور "ريم" وألب نيفرو بدور "هادي".

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وضم العمل بجزئه الأول عدداً كبيراً من النجوم منهم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، كارول عبود، وغيرهم؛ وهو من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.











وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير في مواسمه الثلاثة في العالم العربي، ليكون بذلك المسلسل العربي الأوّل بتاريخ الدراما العربية الذي يُحوّل إلى نسخة تركية بنجوم أتراك.

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