الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق مسابقة "مسرح الحكواتي" لتعزيز ثقافة الانتماء وحب المدرسة

جانب من افتتاح فعاليات المسابقة-(من المصدر)
جانب من افتتاح فعاليات المسابقة-(من المصدر)
 انطلقت فعاليات مسابقة "مسرح الحكواتي" التي تنظمها وزاره التربية والتعليم ضمن خطتها السنوية، والتي تضم موضوع ومبادرة "لمدرستي أنتمي"، بهدف تعزيز ثقافة الانتماء وحب المدرسة لدى الطالب، وكذلك تعزيز الانتماء لوطنه.اضافة اعلان
جاء ذلك ضمن نشاطات ومتابعة من إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، ممثلة بالدكتور أجمل الطويقات مدير عام النشاطات الطلابية.
وتدعم المسابقة الحركة المسرحية وأهميتها في صقل موهبة الطالب وتكوين شخصيته ليصبح منتجا وعاملا رئيسا في المجتمع، وكذلك مسابقة الفيلم وأهميتها في تكوين لحظات الاكتشاف وحل المشكلات الاجتماعية والإنسانية، والشعور مع الآخر لدى الطالب، حيث تقدم المدرسة فيلما يعالج ويناقش قضية توعوية تهم الطالب ومدرسته ليصبح قادرا على حل جميع المعيقات التي قد يتعرض لها الطالب ويواجهها بسلبية.
وقد تم فرز المشاركات في المديريات وتأهيل الفائزين لمركز الوزارة، وأشرفت عليها إدارة النشاطات بتشكيل نخبة من التربويين المخرجين لفرز الفائزين بهذه المسابقات التي تهم الطالب.
وكان قد أشرف على المسابقة من الوزارة الدكتورة أرب الحناقطة مديرة النشاطات الفنية والثقافية، ورئيس قسم المسرح والموسيقا سناء دراوشة، ومسؤول المسرح المدرسي المخرج واصف دالالعة؛ حيث تم تقسيم المديريات الى ثلاثة أقاليم وسط وشمال وجنوب لفرز النتائج، وكانت لجنة التحكيم تشاهد الأعمال وتناقش الطلبة بذلك لتحفيزهم وإعطائهم تعذية راجعة ومعلومات تهمهم في مدارسهم وتطور قدراتهم الفنية.
وتألفت لجنة التحكيم للحكواتي من المخرج عيسى الجراح والمخرجة إيمان الخصاونة والمخرج محمود البطاينة، وتألفت لجنة التحكيم للفيلم من المخرج إياد شطناوي والمخرج جمال جبريل والمخرج منذر خليل؛ حيث ستعطى المراكز الثلاثة الأولى الجوائز والتكريم بنهاية المسابقة، وقد أقيمت المسابقة في مدارس كنجستون التابعة للواء الجامعة بإشراف إدارة المدرسة والكادر التدريسي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1 (1)

سينمائيون وكتّاب في " الشارقة الدولي للكتاب" يناقشون الإمكانات الدفينة للسينما والأدب

منذ7 ساعة
أضافت أنجلينا جولي: "40% من الذين قُتلوا هم أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تُقتل

“قصف متعمّد للسكان المحاصرين”.. أنجلينا جولي تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

منذ10 ساعة
398230161_891594268992287_7418010677341916182_n

تزامنا مع ذكرى وعد بلفور.. أفلام فلسطينية ستعرض في ٩٠ مكان حول العالم

01 تشرين الثاني 2023
الممثلة المصرية ليلى علوي

ليلى علوي تقترح فيلماً عن فلسطين تشارك فيه بدون أجر

31 تشرين الأول 2023
يعتبر حداد من أبرز الشعراء الوطنيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في منتصف القرن العشرين

في ذكرى ميلاده.. أشهر أغاني فؤاد حداد لدعم المقاومة الفلسطينية

31 تشرين الأول 2023
أعربت مرتجى عن استيائها الكبير إزاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني واللا إنسانية التي يظهر بها العدو

شكران مرتجى تنهار باكية: بعتوها ونحن شاهدين (فيديو)

30 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

"المدنيون" في السياق الاستعماري- الاستيطاني (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عذرا يا الماغوط.. إنهم يكرهوننا

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هبة القطاع الخاص

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدولة الفلسطينية الجديدة!

سميح المعايطة |اليوم

خيط الدم المسال

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات | منذ24 ساعة
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات | منذ24 ساعة
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات |01 تشرين الثاني 2023
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
 