انطلاق مسابقة "مسرح الحكواتي" لتعزيز ثقافة الانتماء وحب المدرسة

معتصم الرقاد

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انطلقت فعاليات مسابقة "مسرح الحكواتي" التي تنظمها وزاره التربية والتعليم ضمن خطتها السنوية، والتي تضم موضوع ومبادرة "لمدرستي أنتمي"، بهدف تعزيز ثقافة الانتماء وحب المدرسة لدى الطالب، وكذلك تعزيز الانتماء لوطنه.جاء ذلك ضمن نشاطات ومتابعة من إدارة النشاطات التربوية في الوزارة، ممثلة بالدكتور أجمل الطويقات مدير عام النشاطات الطلابية.وتدعم المسابقة الحركة المسرحية وأهميتها في صقل موهبة الطالب وتكوين شخصيته ليصبح منتجا وعاملا رئيسا في المجتمع، وكذلك مسابقة الفيلم وأهميتها في تكوين لحظات الاكتشاف وحل المشكلات الاجتماعية والإنسانية، والشعور مع الآخر لدى الطالب، حيث تقدم المدرسة فيلما يعالج ويناقش قضية توعوية تهم الطالب ومدرسته ليصبح قادرا على حل جميع المعيقات التي قد يتعرض لها الطالب ويواجهها بسلبية.وقد تم فرز المشاركات في المديريات وتأهيل الفائزين لمركز الوزارة، وأشرفت عليها إدارة النشاطات بتشكيل نخبة من التربويين المخرجين لفرز الفائزين بهذه المسابقات التي تهم الطالب.وكان قد أشرف على المسابقة من الوزارة الدكتورة أرب الحناقطة مديرة النشاطات الفنية والثقافية، ورئيس قسم المسرح والموسيقا سناء دراوشة، ومسؤول المسرح المدرسي المخرج واصف دالالعة؛ حيث تم تقسيم المديريات الى ثلاثة أقاليم وسط وشمال وجنوب لفرز النتائج، وكانت لجنة التحكيم تشاهد الأعمال وتناقش الطلبة بذلك لتحفيزهم وإعطائهم تعذية راجعة ومعلومات تهمهم في مدارسهم وتطور قدراتهم الفنية.وتألفت لجنة التحكيم للحكواتي من المخرج عيسى الجراح والمخرجة إيمان الخصاونة والمخرج محمود البطاينة، وتألفت لجنة التحكيم للفيلم من المخرج إياد شطناوي والمخرج جمال جبريل والمخرج منذر خليل؛ حيث ستعطى المراكز الثلاثة الأولى الجوائز والتكريم بنهاية المسابقة، وقد أقيمت المسابقة في مدارس كنجستون التابعة للواء الجامعة بإشراف إدارة المدرسة والكادر التدريسي.