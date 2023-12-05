انطلاق مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي

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بحضور عدد كبير من الفنانين والمخرجين وجمع من الأطفال والنساء انطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي الثاني والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر من العام الحالي.حفل الافتتاح الذي رعته الدكتور عائشة الغابشية عضوة مجلس الدولة استهل فعالياته بعرض مغناة عن غزة جسدت المأساة الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي.وفي كلمتها أكدت مديرة المهرجان ختام السيد على أهمية الفعل الفني والثقافي وخاصة السينمائي في الحوار بين الحضارات والبناء على تفعيل ثقافة السينما في المجتمعات العربية تأسيسا لجيل يؤمن بالفن كشكل من أشكال الحياة ومقاومة اليأس.وبدأ المهرجان الذي يشارك فيه 39 فيلما من 14دولة حول العالم بعرض فيلم "غيوم" للمخرجة العمانية (مزنة المسافر) والذي نال استحسان الحضور.ويهدف المهرجان، إلى تمكين المرأة والطفل العماني من المشاركة ، وإضفاء صورة متحضرة عن الانفتاح العماني على قضايا المرأة والطفل، إضافة إلى استقطاب النساء العمانيات المشتغلات في السينما، والعمل على تأسيس سينما الطفل، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى التعريف بالمكان كوجهة سينمائية وسياحية وبصرية وفنية.وسيتضمن المهرجان في أيامه الثلاثة، عدة مسابقات توزعت على مسابقة الأفلام الروائية الدولية، ومسابقة الأفلام الروائية العمانية، ومسابقة الأفلام الوثائقية الدولية.ومن بين 85 فيلم من 14دولة حول العالم تم اختيار 39 فيلما للمشاركة في مسابقات المهرجان، منها 31 فيلمًا روائياً و8 أفلام وثائقية، وستتنافس الأفلام الروائية على جائزة أفضل فيلم روائي دولي وجائزة أفضل فيلم روائي عماني وجائزة أفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل ممثلة عمانية وجائزة أفضل ممثل طفل، أما الأفلام الوثائقية فتتنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي، ، وجائزة أفضل سيناريو جائزة لجنة التحكيم الخاصة.وتضم لجنة تحكيم الأفلام الروائية كل من المخرجة - نجوم الغانم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمخرجة عائشة الرفاعي من المملكة العربية السعودية والفنانة نور الهدى الغمارية من سلطنة عمان، أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فتضم كل من المخرجة مروة الشرقاوي من جمهورية مصر العربية والدكتورة عزة القصابية والاستاذة لورا السيابية من سلطنة عمان. وسيتضمن المهرجان عروض للأفلام المشاركة وعروض أفلام خاصة للأطفال، بالإضافة إلى جلسات حوارية وورشة عمل (أصنعي فيلمك الوثائقي)، تقدمها المخرجة مروة الشرقاوي بالإضافة إلى جولات سياحية في محافظة مسقط لضيوف المهرجان .وشهد حفل الافتتاح تكريم أعضاء لجان وضيوف المهرجان وعدد من الفنانات والمشتغلين في الوسط الفني والسينمائي.كما تضمنت فعاليات المهرجان في يومه الأول أنشطة للأطفال بحضور مجموعة من طالبات وطلاب المدارس وهي ركن صندوق العجائب، وركن حكايات من فلسطين وركن حكايات عن السينما وركن الصحفي الصغير وركن فني للتصوير والتلوين.