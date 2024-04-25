الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باسل خياط بطل "إيزيل" بنسخته المعرّبة

باسل خياط
باسل خياط

يبدو أن النجم السوري باسل خياط سيخوض مجدداً في لعبة الدراما المعربة عن التركية، وبحسب ما أشارت معلومات فإنه وقع على بطولة مسلسل "إيزيل" الذي عرض قبل سنوات في تركيا وحقق أعلى نسبة متابعة تبعاً للقصة والأبطال.

كان باسل خياط شارك قبل عام ببطولة مسلسل "الثمن" الى جانب النجمة رزان جمال، ورغم الضياع الذي ساد أجواء المسلسل إلّا أنه حقق أعلى نسبة مشاهدة وقتذاك، لكن جمهور الخياط اعتبر أنه من أضعف أدواره.

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وعلمت نواعم أن الإستعدادات الخاصة بإيزيل بدأت في اسطنبول ولم يُعرف ما إذا كانت البطلة هذه المرة لبنانية أو سورية، ولو أن المرشحة هي ممثلة لبنانية لكن حتى الساعة لم يُـؤكد الامر، لذلك نتحفظ عن ذكر اسمها .


وكان العمل من المقرر تقديمه قبل عام تقريباً ولكن تأجّل لعدم الإنتهاء من التحضيرات الخاصة بالمسلسل، وقد تردد مشاركة باسم ياخور في بطولة المسلسل أثناء تحضيراته الأولى ولكنه نفى هذا الخبر تماماً وأكد أنه لا يعلم شيئاً عن المشروع.

على صعيد آخر، رُشح باسل خياط مؤخراً لبطولة عمل تاريخي ضخم ليشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025 ولكن لم يتم الإعلان عن أية تفاصيل عن المشروع لحين موافتقه النهائية عن العمل.


يذكر أن خياط شارك في سباق الموسم الدرامي في رمضان بمسلسل "نظرة حب"، إخراج حسام علي الى جانب البطلة اللبنانية كارمن بصيبص لكنه انتقد من قبل الجمهور الذي لم يجد انه حقق ما يريد من خلال المسلسل رغم أن القصة تستحق المشاهدة، في حين قال البعض إن السبب في تراجع "نظرة حب" كان المخرج والسرعة في التنفيذ والعرض. وكالات

 

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