باسم سمرة يعتذر لـ نيللي كريم على الهواء.. والأخيرة ترد

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اعتذر الفنان المصري باسم سمرة للفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، بعد تصريحاته عنهما في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" الذي عرض في شهر رمضان.وقال سمرة خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: المنتج بيوقع بين الناس. وأضاف: بعتذر لنيللي وبقولها انتي أختي وحبيبتي وأنا كمان بتعلم تمثيل وبتعلم من نيللي كريم وأحمد السقا، وجوزها راقي، وزعل من رامز جلال لإنه مكنش معرفني إنه بيصور وهيذيع.بدورها، ردت الفنانة نيللي كريم بعد اعتذار سمرة عبر الستوري بحسابها الرسمي في "إنستغرام"، قائلة: حصل خير يا عبد المجيد، انا عارفة إن قلبك أبيض. خصوصا عمر ما كان بيننا غير كل خير.وكان الفنان باسم سمرة أثار الجدل بعد تصريحاته عن نيللي كريم في برنامج "رامز جاب من الآخر"، عندما قال إنه كان سيتعاون معها في أحد الأعمال الفنية، لكنه فوجئ بأنها اختارت زوجها هشام عاشور بدلاً منه.وأضاف سمرة: تزوجت وجابت جوزها يمثل مكاني، زوجها بتاع اسكواش بس كان عاوز يمثل فخدته يمثل مكاني في العمل ده، تقريبًا بيدربها على الاسكواش في اللوكيشن.من جانب آخر، عبر النجم باسم سمرة عن سعادته الكبيرة باستقبال الجمهور لدور "عيسى الوزان"، الذي لعبه في مسلسل "العتاولة" خلال شهر رمضان، والنجاح الذي حققه العمل على منصات التواصل الاجتماعي.وكشف سمرة عن مصدر الإفيهات التي انتشرت له من مسلسل "العتاولة"، مثل "باي من غير سلام" و"يالا بينا" قائلا: في حاجات قعدنا نشتغل عليها، وفي حاجات أنا عندي سرعة بديهة، ودايما كنت أرجع للمخرج أستاذ أحمد، وهو دمه خفيف جدا.بدوره، مازح الفنان أحمد السقا صديقه باسم سمرة على الهواء، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، موجهًا حديثه للإعلامية: إنتي لو نكشتي باسم شوية هتلاقيه لغبط فيا.. عادي، لترد عليه، قائلة: لا خالص.. باسم اللي قالي اطلبي السقا.وأضاف السقا: باسم سمرة حبيبي وأخويا، هو من أطيب القلوب اللي عرفتها في حياتي في الشغلانة، باسم قلبه طيب وربنا يزيده، وهو عنده قدر من الفصاحة إنه يعبر عن مشاعرنا تجاه بعضنا بشكل رائع.