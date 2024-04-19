الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باسم سمرة يعتذر لـ نيللي كريم على الهواء.. والأخيرة ترد

باسم سمرة يعتذر لـ نيللي كريم
باسم سمرة يعتذر لـ نيللي كريم


اعتذر الفنان المصري باسم سمرة للفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، بعد تصريحاته عنهما في برنامج المقالب  "رامز جاب من الآخر" الذي عرض في شهر رمضان.اضافة اعلان
 
وقال سمرة خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: المنتج بيوقع بين الناس. وأضاف: بعتذر لنيللي وبقولها انتي أختي وحبيبتي وأنا كمان بتعلم تمثيل وبتعلم من نيللي كريم وأحمد السقا، وجوزها راقي، وزعل من رامز جلال لإنه مكنش معرفني إنه بيصور وهيذيع.

بدورها، ردت الفنانة نيللي كريم بعد اعتذار سمرة عبر الستوري بحسابها الرسمي في "إنستغرام"، قائلة: حصل خير يا عبد المجيد، انا عارفة إن قلبك أبيض. خصوصا عمر ما كان بيننا غير كل خير.


وكان الفنان باسم سمرة أثار الجدل بعد تصريحاته عن نيللي كريم في برنامج "رامز جاب من الآخر"، عندما قال إنه كان سيتعاون معها في أحد الأعمال الفنية، لكنه فوجئ بأنها اختارت زوجها هشام عاشور بدلاً منه.

وأضاف سمرة: تزوجت وجابت جوزها يمثل مكاني، زوجها بتاع اسكواش بس كان عاوز يمثل فخدته يمثل مكاني في العمل ده، تقريبًا بيدربها على الاسكواش في اللوكيشن.

من جانب آخر، عبر النجم باسم سمرة عن سعادته الكبيرة باستقبال الجمهور لدور "عيسى الوزان"، الذي لعبه في مسلسل "العتاولة" خلال شهر رمضان، والنجاح الذي حققه العمل على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف سمرة عن مصدر الإفيهات التي انتشرت له من مسلسل "العتاولة"، مثل "باي من غير سلام" و"يالا بينا" قائلا: في حاجات قعدنا نشتغل عليها، وفي حاجات أنا عندي سرعة بديهة، ودايما كنت أرجع للمخرج أستاذ أحمد، وهو دمه خفيف جدا.

بدوره، مازح الفنان أحمد السقا صديقه باسم سمرة على الهواء، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، موجهًا حديثه للإعلامية: إنتي لو نكشتي باسم شوية هتلاقيه لغبط فيا.. عادي، لترد عليه، قائلة: لا خالص.. باسم اللي قالي اطلبي السقا.

وأضاف السقا: باسم سمرة حبيبي وأخويا، هو من أطيب القلوب اللي عرفتها في حياتي في الشغلانة، باسم قلبه طيب وربنا يزيده، وهو عنده قدر من الفصاحة إنه يعبر عن مشاعرنا تجاه بعضنا بشكل رائع.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جمال سليمان

جمال سليمان: مشتاق جداً للدراما السورية

منذ13 ساعة
من الافلام الوثائقية عن غزة

"من المسافة صفر".. وثائقيات من غزة في "عمان السينمائي" بدورته المقبلة

منذ15 ساعة
رشا هشام شربتجي

مبلغ خيالي! رشا شربتجي تكشف تكلفة إنجاز “ولاد بديعة”

17 نيسان 2024
شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر.. طعنتها صديقة عمرها وحيرت الناس بـ”وصية وفاتها”

17 نيسان 2024
الفنانة سهير فهد-(من المصدر)

فهد: أجسد الشخصية وفق قناعاتي وأبتعد عن الأدوار النمطية

16 نيسان 2024
مشهد من مسلسل "لعبة حب"-(من المصدر)

النهار وعلي يقعان في شباك شكران مرتجى في "لعبة حب"

16 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات | منذ12 ساعة
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تسهيلات

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 