باسم ياخور: بشار الأسد خط أحمر (فيديو)

دافع الممثل السوري باسم ياخور مجدداً عن الرئيس السوري بشار الأسد في أحدث لقاء إعلامي له.



وظهر ياخور، الشهير بمواقفه الموالية طوال العقد الماضي، في برنامج "كتاب الشهرة" عبر قناة "الجديد" اللبنانية"، وقال أن "بشار الأسد من الثوابت التي لا يقبل المساس بها" على حد تعبيره، رداً على سؤال عن إمكانية اجتماعه في أعمال فنية مع ممثلين معارضين للنظام السوري من أمثال جمال سليمان ومكسيم خليل.



وتحدث ياخور عما سماه "الثوابت" في الحوار مع زملائه المعارضين، مشدداً على أنه يضع شروطاً قبل بدء العمل من أجل تجنب الخوض في أي نقاش أو حوار سياسي يتعرض لـ"شخص الرئيس"، محذراً من أنه سيتحول إلى شخص "غير لطيف" في حال تم التعرض لهذه "الخطوط الحمر"، ومن بينها "الجيش السوري".





اضافة اعلان

باسم ياخور هو ممثل سوري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1993. انضم إلى نقابة الفنانيين السوريِين في 16 فبراير 1999.

كان أول أعماله مسلسل (الثريا) في عام 1994، وشارك بعدها في بطولة عدد كبير من المسلسلات في سوريا منها: صلاح الدين الايوبي، سلسلة النجوم، يوميات جميل وهناء، الأيام المتمردة. أخرج مسلسل هومي هون عام 2004 والذي كان أول تجاربه الإخراجية.

في مصر، جاءت القفزة الكبرى في حياته الفنية عندما شارك في بطولة الفيلم المصري (خليج نعمة) في عام 2007، كما شارك في بطولة عدة مسلسلات مصرية منها زهرة وأزواجها الخمسة، المرافعة. في نوفمبر 2015 شارك في برنامج ديو المشاهير (الموسم الرابع) على شاشة إم تي في اللبنانية لدعم إحدى الجمعيات الخيرية لكنه خرج في البرايم السادس لحصوله على أدنى نسبة تصويت.

حاز على ذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون كأفضل ممثل دور أول عن مسلسله أيام الولدنة عام 2008. حاز على ذهبية مهرجان الفنك الذهبي الجزائرية كأفضل ممثل دور أول عن مسلسل عندما تتمرد الأخلاق عام 2009. تزوج من الكاتبة السورية رنا الحريري ولديهما ولد واحد (روي).

اقرأ أيضاً:

باسم ياخور لا يمانع عمليات التجميل.."وممكن أنا أعمل"